Насколько далеко зашли ученые, диетологи и биохакеры, изобретая таблетку от старости.

Миллиардер, президент Facebook и сооснователь еще нескольких высокотехнологичных компаний американец Шон Паркер не так давно заявил: «Я могу позволить себе лучшее здравоохранение, так что доживу где-то до 160 лет и стану частью класса бессмертных повелителей мира». Что стоит за этим заявлением? И каких успехов в борьбе со старением действительно достигла медицина?

Перед исследователями старения стоят три задачи. Первая — определить, что это такое, и создать систему биомаркеров (показателей), позволяющих диагностировать истинный биологический возраст. Вторая — разработать системы немедикаментозной антивозрастной терапии. И, наконец, самая амбициозная — создать конкретные лекарственные препараты, останавливающие старение, — геронтопротекторы.

Почему мы стареем?

Однозначного ответа нет. Часть ученых считает, что старение — это постепенный процесс накопления в нашем организме множества мелких поломок и нарушений баланса. Как только они достигают критической массы, начинаются необратимые физиологические изменения и возникают «болезни старости»: рак, диабет, артрит, сердечно-сосудистые заболевания.

Вторая точка зрения: старение — это автоматическая программа самоубийства организма, запускающаяся либо в конкретный момент времени, либо после выполнения какой-либо «миссии» (например, рождения и обеспечения выживания потомства до определенного возраста). Это менее распространенная гипотеза, но ее подкрепляет наличие нестареющих организмов типа голого землекопа.

Как диагностировать старение?

Для диагностики старения чаще всего применяют множество биомаркеров. Некоторые ученые используют достаточно традиционные индикаторы: уровень холестерина и глюкозы в крови, сигнальные молекулы воспаления. Недавно в рамках крупного европейского проекта MARK-AGE геронтологи обследовали более 3700 человек и изучили сотни показателей. Среди них исследователи выделили всего десять ключевых биомаркеров. Семь из них универсальны для женщин и мужчин. Три других специфичны для каждого пола. Причем пять «универсалов» связаны с метилированием ДНК, важнейшим для диагностики старения процессом.

Не так давно на его основе биостатистик Стив Хорват создал «эпигенетические часы старения». Суть их работы в следующем: в нашей ДНК огромное число разных генов, однако в тот или иной момент «включаются» только некоторые из них. А другие гены временно «выключаются». Эти процессы включения и выключения регулируются присоединением к ДНК особых «заплаток» — метильных групп (CH3). Если метильная группа «закроет» определенный ген, то может надолго его отключить. По количеству и расположению таких «заплаток» на ДНК Хорват научился очень точно определять биологический возраст любых тканей и органов.

Итак, маркеры есть, но остается сложная задача — собственно продление жизни с помощью препаратов или какой-то немедикаментозной терапии. И надо сразу сказать, что на сегодняшний момент нет ни одного варианта терапии или препарата-геронтопротектора с доказанной в клинических испытаниях эффективностью. Но существует несколько подходов и как минимум два лекарственных средства, выглядящих многообещающе.

Самый известный способ терапии — голодание. Существует просто неисчислимое количество исследований на животных, подтверждающих эффективность низкокалорийной диеты и кратковременных голоданий. Полезного эффекта удалось добиться как для дрожжевых грибов и червей, так и для мышей и обезьян. Однако сам механизм явления пока остается непонятным, поэтому его нельзя считать надежным, научно обоснованным способом.

Терапия без таблеток

Полноценные и широкомасштабные исследования на людях не проводились. Хотя ученые и собирали информацию, сравнивая тех, кто ест много, и тех, кто ест мало. Наиболее очевидным было сравнение высококалорийной диеты и продолжительности жизни (в среднем 56 лет) японских борцов сумо и низкокалорийного рациона жителей Окинавы (77 лет). Но это по понятным причинам нельзя назвать чистым экспериментом.

Еще один способ — переливание крови. Некоторые уверены: древняя идея о том, что молодая кровь помогает омолодиться, возможно, не просто миф. В 2016 году Кремниевую долину потряс скандал. Выяснилось, что венчурный капиталист Питер Тиль в поисках бессмертия заплатил биомедицинскому стартапу Ambrosia 40 тысяч долларов за несколько переливаний плазмы крови от 18-летнего юноши. Произошло это в рамках масштабного эксперимента, затеянного основателем Ambrosia Джесси Кармазиным. В его ходе 600 богатым и немолодым клиентам переливалась плазма крови молодых людей. Каждая такая «операция» стоила 8 тысяч долларов. Ambrosia и сейчас предлагает свои услуги на американском рынке. О результатах этого эксперимента пока рано говорить.

Обоснованного научного подтверждения этого метода до сих пор не существует. В одном исследовании на мышах было показано, что переливание плазмы молодых особей престарелым позволяет уменьшить разрушительное действие болезни Альцгеймера. В другой работе говорится о том, что переливание помогло пожилым мышам улучшить память и способность к обучению. Влияния на другие физиологические процессы пока обнаружено не было. Надежные исследования на людях также еще не проводились.

Волшебные пилюли

Среди кандидатов на роль геронтопротекторов есть несколько фаворитов. В экспериментах на крысах было обнаружено, что количество белка GDF11 (одного из костных морфогенетических белков) у молодых мышей больше, чем у престарелых. Однако если удвоить его концентрацию в крови пожилых грызунов с помощью инъекции, то их мышцы быстро приобретают силу и структурные особенности, характерные для молодых мышей.

Другим необычным препаратом оказалось лекарство метформин, оно помогает похудеть при диабете 2-го типа (пониженной чувствительности к инсулину). Выяснилось, что, помимо прочего, метформин помог диабетикам в одном из экспериментов прожить в среднем на 15% дольше, чем здоровым людям из контрольной группы. Существует мнение, что метформин воздействует на процесс гликирования, который приводит к повреждению тканей при диабете, но также наблюдается и в ходе старения.

Третий препарат — рапамицин, его используют при трансплантации органов, чтобы предотвратить их отторжение. В 2015 году компания провела исследование очень схожего с рапамицином препарата, эверолимуса, ныне одобренного в США для борьбы с раком. Как оказалось, он способен омолаживать иммунную систему пожилых людей и помогать им эффективно противостоять простудным заболеваниям и гриппу.

Каждый препарат по отдельности воздействует лишь на одну из систем в организме, страдающую от старения. Однако комплексный прием всех трех средств может оказать существенное антивозрастное воздействие, впрочем, его необходимо будет еще многократно подтвердить в клинических исследованиях.

Генная терапия

Биолог и стартапер Элизабет Пэрриш применила один из вариантов генной терапии. Она ввела себе в активированном виде гены, якобы позволившие ей удлинить в своих клетках теломеры — концевые участки хромосом, сокращающиеся при каждом новом делении клетки. В момент операции Пэрриш было 40, по ее заявлению, в обработанных клетках теломеры были «моложе» на 20 лет. Научную статью в рецензируемом журнале Пэрриш публиковать не стала. Научное сообщество к ее методу относится скептически. Но генную терапию для борьбы со старением наверняка попробуют применить еще многие исследователи.

Помимо генной терапии, перспективными в борьбе со старением считают прием антиоксидантов, новые виды гормональной терапии и инъекции стволовых клеток. Впрочем, и сейчас лучшим (и проверенным) средством продлить активную жизнь остается здоровый сон, отсутствие стресса, физические нагрузки и диета с минимумом сахаров, большим количеством овощей, зелени, рыбы и морепродуктов.