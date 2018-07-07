Из-за ливневых дождей в Японии объявили режим особой тревоги в префектурах Гифу и Киото. Подобный режим вводится при стихийном бедствии, которое происходит раз в несколько десятков лет, сообщает в субботу, 7 июля, РИА Новости.

«Подобных дождей еще не было. Фактически это чрезвычайная ситуация», — сказал представитель главного метеоролигеческого управления страны.

Из-за дождей в юго-западных и центральный районах Японии отменено 70 авиарейсов. Власти дали указание эвакуироваться 3 миллионам человек в 19 из 47 префектур Японии.

В пятницу на центральную и юго-западную часть Японии обрушились ливневые дожди. В префектуре Гифу выпал 987 миллиметров осадков, в префектуре Киото – 465 миллиметров, в Кобе – 430 миллиметров, в префектуре Окаяма, где в ряде районов дома оказались затоплены до второго этажа и выше, – 310 миллиметров. Это в 2-3 раза среднемесячной нормы. Ливни интенсивностью до 200 миллиметров в сутки продолжаться в юго-западных и центральных районах Японии.

Из разных районов сообщают о разрушениях. В префектуре Хиросима течением разлившейся реки снесло железнодорожный мост. В префектуре Окаяма, где уровень воды поднялся до второго этажа и выше, люди на крышах просят о помощи.

Сообщения о разрушениях и паводках продолжают поступать. Точной и полной картины всего, что произошло за эти сутки, пока нет. К этому часу погибли 47 человек, 5 находятся без сознания, 47 числятся пропавшими без вести.