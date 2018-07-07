В суде Ленинского района города Бреста 6 июля прошла необычная акция протеста. Во время слушания дела одного из противников возведения аккумуляторного завода люди подняли листы с копиями картины Герарда Давида «Сдирание кожи с продажного судьи».

Суд рассматривал дело в отношении активиста, который собирал подписи за отставку городских властей. Участники процесса просили вызвать и допросить в качестве свидетелей сотрудников правоохранительных органов, которые снимали на видео задержание этого активиста, а также приобщить к делу видеозапись, но ходатайство не удовлетворили.

Это вызвало ответную реакцию с молчаливым протестом. Картины были развёрнуты в качестве поддержки обвиняемому. Рассмотрение дела продолжится 11 июля.