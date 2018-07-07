Необычный случай произошел 6 июля, около 18 часов.

Очевидец события рассказала, что роженице на вид примерно 40 лет. На автовокзале она была с мальчиком 12–13 лет. Когда они заходили в помещение автовокзала, чтобы купить билет, у женщины еще на улице начались роды. Люди, находившиеся рядом, попросили сотрудников автовокзала вызвать скорую помощь. – Прямо на перроне женщина родила девочку. Все произошло очень быстро! Все были в шоке! Здесь был настоящий переполох! – сообщила девушка, которая наблюдала картину.

По ее словам, пока ехала скорая, две пассажирки пережали ребенку пуповину, а сотрудники автовокзала принесли кофточку, в которую новорожденную девочку завернули.