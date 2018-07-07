В матче 1/4 финала чемпионата мира сборная Бразилии уступила бельгийцам (1:2). Сборная Бельгии сыграет в полуфинале чемпионата мира с командой Франции.

БРАЗИЛИЯ — БЕЛЬГИЯ — 1:2

КАЗАНЬ. «Казань-Арена». Начало — в 21.00.

Судья: Милорад Мажич (Сербия).

БРАЗИЛИЯ: Алиссон — Виллиан (Фирмино, 46), Габриэл Жезус (Дуглас Коста, 58), Коутиньо, Марсело, Миранда (к), Неймар, Паулиньо (Аугусто, 73), Силва, Фагнер, Фернандиньо.

БЕЛЬГИЯ: Куртуа — Азар (к), Алдервейрелд, Вертонген, Витцель, Де Брейне, Компани, Лукаку (Тилеманс, 87), Менье, Феллайни, Шадли (Вермален, 83).

ГОЛЫ: 0:1 — Фернандиньо (14, автогол). 0:2 — Де Брейне (31). 1:2 — Аугусто (76).

Предупреждения Алдервейрелд (47), Менье (71), Фернандиньо (85), Фагнер (90).