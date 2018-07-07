В Белтелерадиокомпании в студии «600 метров» прошло прослушивание претендентов для участия в Национальном отборе на международный песенный конкурс «Детское Евровидение-2018».

Вечером в пятницу жюри назвало десятку лучших – финалистов нацотбора. Всего в отборе приняли участие 62 юных исполнителя и музыкальных коллектива.

Итак, в финал прошли:

Артем Скороль из Ошмян (12 лет), Елизавета Мея из Жодино (10 лет), минчанка Мария Гулевич (9 лет), 14-летний Даниэль Алекс Ястремский из Минска, Ангелина Ярощук (12 лет, Минск), также минчане Никита Белько (13 лет), Мария Жилина (13 лет), Ярослав Соколиков (13 лет).

Среди финалистов Национального отбора на детское евровидение есть два музыкальных коллектива — вокальная группа Мonkey Tops (11—13 лет, г. Минск) и группа «Мята» (10-11 лет), тоже из Минска.

По словам гендиректора главного телевизионного холдинга страны Ивана Эйсмонта, дата гала-концерта пока не определена. По правилам концерт состоится до 15 сентября. Скорее всего, финал состоится в конце августа.