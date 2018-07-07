Минский райотдел Следственного комитета проводит доследственную проверку по факту смертельного травмирования рабочего при проведении строительных работ в деревне Копище Минского района. Трагедия произошла 29 июня на стройплощадке многоквартирного жилого дома.

При установке башенного крана с высоты 36 метров на голову монтажнику упал концевой выключатель. От полученных травм 32-летний житель Минска скончался, сообщили в СК.

Следствием назначен ряд экспертиз, изучаются вопросы охраны труда и техники безопасности на стройке.