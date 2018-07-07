Источник фото: Следственный комитет
Источник фото: Следственный комитет

Минский райотдел Следственного комитета проводит доследственную проверку по факту смертельного травмирования рабочего при проведении строительных работ в деревне Копище Минского района. Трагедия произошла 29 июня на стройплощадке многоквартирного жилого дома.

При установке башенного крана с высоты 36 метров на голову монтажнику упал концевой выключатель. От полученных травм 32-летний житель Минска скончался, сообщили в СК.

Следствием назначен ряд экспертиз, изучаются вопросы охраны труда и техники безопасности на стройке.

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