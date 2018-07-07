Сборная Хорватии обыграла российскую команду по пенальти 4:3. Хорваты 11 июля в Москве поборются со сборной Англии за право выйти в финал.

Сборная Хорватии выиграла у российской команды по пенальти 4:3 и вышла в полуфинал чемпионата мира по футболу. Матч прошел в субботу, 7 июля, на стадионе «Фишт» в Сочи.

Первый гол матча на 31-й минуте забил Денис Черышев с паса Артема Дзюбы. На 39-й минуте счет сравнял Андрей Крамарич. На 101-й минуте защитник Домагой Вида после розыгрыша углового вывел сборную Хорватии вперед. На 115-й минуте российский защитник Марио Фернандес после розыгрыша штрафного сравнял счет.

В серии пенальти сильнее оказались хорваты: 4:3. За сборную России голы забили: Дзагоев, Игнашевич, Кузяев, в сборной Хорватии отличились: Брозович, Модрич, Вида, Ракитич.

Хорватия на пути к четвертьфиналу обыграла команду Дании со счетом 3:2. Сборная России впервые в своей истории вышла в плей-офф чемпионата мира по футболу, а затем в серии пенальти обыграла Испанию со счетом 4:3.

Сборная Хорватии по футболу добилась своего первого и пока что крупнейшего успеха в 1998 году, заняв третье место на чемпионате мира.

Хорватия сыграет в полуфинале с командой Англии. Матч состоится 11 июля в Москве. В полуфинал также ранее вышли сборные Бельгии и Франции, они сыграют 10 июля в Санкт-Петербурге.