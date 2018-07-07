Фармзавод в Скиделе (Гродненская область) будет запущен в эксплуатацию в октябре.

Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Совета Республики по итогам встречи председателя Совета Республики, куратора белорусско-индийского сотрудничества Михаила Мясниковича с индийскими инвесторами Джаинтом Каушиком, Алоком Кумаром (компания Lok-Beta Pharmaceuticals (I) Pvt. Ltd) и директором ООО «Новалок» Кумаром Маноранджаном.

В пресс-службе отметили, что со вводом предприятия существенно возрастет производство отечественных дефицитных лекарств для нужд внутреннего рынка Беларуси и экспорта. Во время встречи обсуждалось также развитие проекта. «Планируется организация синтеза субстанций для производства лекарств от диабета, кардиозаболеваний и СПИДа», — проинформировали в Совете Республики.

В верхней палате парламента напомнили, что с участием индийского капитала и технологий фактически завершено строительство фармзавода в Бешенковичах (Витебская область) и строится завод в Колядичах в Минске. «Михаил Мясникович во время встречи позитивно оценил работу партнеров с индийской стороны, обратил внимание на вопросы обеспечения качества продукции, подбора и подготовки квалифицированных кадров и тщательного оформления документации», — добавили в пресс-службе.