На праздновании Купалья в Александрии в Шкловском районе презентовали белорусский IT-трактор. Это разработка сотрудников Минского тракторного завода.

Идентичных тракторов на постсоветском пространстве пока не выпускают, у ведущих мировых производителей такие уже есть, но стоят они примерно в 1,5 раза дороже, чем наш трактор. Тракторист может задать специальную программу, и трактор, связавшись со спутником, сам начнет, например, засевать поле.

IT-трактор модели Belarus 4522 разработали два года назад. Сейчас он проходит квалификационные испытания. Это значит, что его проверяют на соответствие техническому заданию и тестируют, насколько производство готово к выпуску таких тракторов.

По словам Василия Гнедчика, начальника конструкторского бюро МТЗ, если трактор поступит в продажу, то он будет стоить около 200 тысяч евро в эквиваленте. Аналоги зарубежного производства стоят в 1,5 раза дороже. На постсоветском пространстве производят такие же по мощности тракторы, а именно — 460 лошадиных сил, но их не отнесешь к IT-машинам.

IT-трактором белорусскую машину называют по трем причинам. Во-первых, на нем установлена система точного земледелия. В кабине справа от тракториста расположен сенсорный экран, напоминающий монитор компьютера. На кабине — антенна, которая по спутниковой связи передает на этот монитор местоположение трактора. На экран загружается карта поля, и тракторист видит траекторию движения, колею и может управлять машиной в автоматическом режиме. Например, в электронную систему подруливания подается сигнал, и колеса поворачиваются автоматически.

— Что это дает? Вот тракторист сеет, раньше он мог ошибиться и визуально либо отклониться, либо не просеять кусочек поля, либо лишние семена внести. Это приводило к потере семян и уменьшению урожайности. Особенно при внесении удобрений и гербицидов: там или не досеешь, или пересеешь. За счет оптимизации точного хода этих агрегатов посева и высева получается экономия семян и химикатов и плюс еще увеличение урожайности за счет исключения незасеянных участков поля, — объясняет Василий Гнедчик.

Во-вторых, на тракторе стоит комплексная электронная система управления, которая руководит всеми узлами, агрегатами трактора.

— Тракторист нажимает определенный джойстик или кнопку — и включается система. Например, привод переднего моста или блокировка дифференциала заднего моста, или управление навесным устройством, гидравликой.

В-третьих, на тракторе стоит система удаленного мониторинга. То есть человек из офиса видит, как тракторист работает, какие в машине неисправности, когда нужно проходить техническое обслуживание.

— Этот трактор будет поступать в белорусские хозяйства или это мечты? — спрашиваем.

— Пока нет оборудования, на котором можно выпускать этот трактор массово. Мы можем выпускать только мелкие партии, например пять штук, — отмечает Василий Гнедчик.

По его словам, в прошлом году белорусский IT-трактор презентовали на крупнейшей в Европе выставке агротехники в Ганновере в Германии.

— Там к нему проявляли высокий интерес.