С 7 июля юрлица и предприниматели при продаже товаров и оказании услуг могут использовать в своей работе программные кассы — альтернативу привычным кассовым аппаратам. Воспользоваться новинкой можно как при оплате наличными деньгами, так и при расчете банковской карточкой. FINANCE.TUT.BY разобрался, что это такое, кто и где будет ими пользоваться и в чем плюсы новинки для потребителей.

1 Что такое программная касса?

Программная касса — это программа, при помощи которой ИП и юрлица, занимающиеся торговлей или оказанием услуг, могут принимать платежи. Кроме того, программные кассы передают все необходимые данные в систему контроля кассового оборудования.

Она может быть установлена на электронном устройстве — компьютере, планшете или мобильном телефоне. Главное, чтобы устройство соответствовало техническим требованиям, которые определил оператор программной кассовой системы. К примеру, устройство должно иметь возможность подключения средств криптографической защиты информации, передавать данные в систему контроля кассового оборудования.

Еще один вариант — программная касса может быть размещена в центре обработки данных оператора программной кассовой системы. Пользоваться ей можно через интернет.

2 В чем преимущество программных касс перед кассовыми аппаратами?

Специалисты говорят, что программные кассы будут обходиться предпринимателям и юрлицам дешевле обычных кассовых аппаратов. Те, кто будет ими пользоваться, должны будут заплатить только за ключ электронной цифровой подписи, устройство для печати чека и платежный терминал.

Также плату придется вносить и за услуги оператора программной кассовой системы, а также за предоставление программных сервисов. Но в будущем за счет того, что не нужно будет платить за техобслуживание кассового суммирующего аппарата и вносить залоговую стоимость, можно будет сэкономить. Также программные кассы будут обходиться дешевле потому, что они устанавливаются на устройства, которые у продавцов уже есть: мобильники, планшеты.

3 Где могут использоваться программные кассы?

Программные кассы могут быть установлены в организациях торговли, общепита, оказания услуг, кроме автомобильных перевозок пассажиров. Исключение составляют только случаи, когда в этих сферах для приема платежей используются специальные компьютерные системы.

4 Как можно будет рассчитываться с помощью программных касс?

Они принимают как наличные средства, так и банковские карты. Программная касса должна принимать платежи в том числе и карточками платежных систем Visa, MasterCard, «БЕЛКАРТ», эмиссию которых осуществляют банки Республики Беларусь.

5 Обязательно ли всем ИП и юрлицам пользоваться программными кассами?

Вводимое новшество не обязательно к использованию. Программная касса — это альтернатива привычному всем кассовому аппарату. Поэтому те, кто уже обзавелся кассовым аппаратом, могут продолжить пользоваться им.

Однако МНС напоминает, что до 1 июля 2018 года к системе контроля кассового оборудования уже должно быть подключено все кассовое оборудование, используемое в Минске и Минской области, а с 1 января 2019 г. — в остальных регионах Беларуси.

6 В чем плюс программных касс для покупателей?

Для покупателей с появлением программных касс новым будет только то, что люди смогут получать не только бумажный чек, но и электронный. Способ передачи такого платежного документа будет определяться техническими решениями оператора программной кассовой системы.