Глобальные оценки показывают, что к 2030 году с диабетом будет жить 439 миллионов взрослых людей, что на 50 процентов больше, чем в 2010 году. Журнал BMJ Diabetes Research & Care опубликовал исследование канадских ученых, которые выяснили, что у женщин, работающих более 45 часов в неделю, риск развития диабета повышается более чем на 60%.

В своем исследовании ученые с 2003 по 2015 год следили за здоровьем 7065 канадских мужчин и женщин в возрасте от 35 до 74 лет. В соответствии с количеством рабочих часов участников разделили на четыре группы: первая работала от 15 до 43 часов в неделю, вторая — 34-40 часов, третья — 41-44 часа, а четвертая — 45 часов и более.

В результате, среди тех, кто работал 45 или более часов в неделю, риск развития диабета был значительно выше (63%), чем среди тех, кто работал от 35 до 40 часов. Факторы риска вроде курения, алкоголя или уровня физической активности, как оказалось, почти не влияют на процесс развития заболевания.

По словам исследователей, продолжительный рабочий день, дополненный еще и домашними делами, вызывает в женском организме хроническую стрессовую реакцию, и это увеличивает риск гормональных сбоев, в том числе и возникновение резистентности к инсулину. Кроме того, у женщин часто попросту не хватает времени, чтобы вести здоровый образ жизни, высыпаться и следить за здоровьем.

Ученые рекомендуют женщинам трудиться не более 34 часов в неделю, а мужчинам, которые загружены еще и домашними заботами, — не более 47 часов.