В результате крушения прогулочного судна «Феникс» у острова Пхукет в Таиланде погибли не менее 40 человек. Об этом сообщает таиландское издание The Nation со ссылкой на данные полиции.

Еще 16 человек числятся пропавшими без вести. Все они — граждане Китая. 49 человек удалось спасти.

«Феникс» перевернулся и затонул во время шторма 5 июля. На борту судна находились 93 туриста (большинство из них китайцы), 11 членов экипажа и гид.

В результате крушения прогулочного судна «Феникс» у острова Пхукет в Таиланде погибли не менее 40 человек, сообщает The Nation со ссылкой на данные полиции.

Судно с туристами из Китая перевернулось и затонуло во время шторма 5 июля. На борту судна находились 93 туриста, 11 членов экипажа и гид.

К настоящему времени найдены тела 40 погибших. 49 человек спаслись. Еще 16 числятся пропавшими без вести.

Ранее сообщалось, что две лодки со 138 туристами, включая россиян, перевернулись практически одновременно к югу и юго-западу от острова Пхукет в Таиланде. Двое граждан РФ числились пропавшими без вести, однако их удалось найти.