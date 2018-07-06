Контейнеры в китайском порту (фото из архива)
Контейнеры в китайском порту (фото из архива)

Пекин грозит ответить Вашингтону введением ввозного сбора на ряд товаров из США, также равного 25 процентам. США намерены расширить список подпавших под пошлины китайских товаров.

В ночь на пятницу, 6 июля, вступили в силу штрафные пошлины, которые США ввели против Китая. Таможенный сбор в размере 25 процентов теперь распространяется на 818 наименований китайских товаров общей стоимостью 34 млрд долларов. Среди подпавших под пошлины товаров — автомобили, элементы конструкции самолетов и жесткие диски.

Представитель министерства торговли КНР заявил, что американские пошлины нарушают правила Всемирной торговой организации (ВТО), и напомнил, что Пекин готов принять «необходимые ответные меры». Ранее китайское Минторговли объявляло о введении с 6 июля 25-процентных ввозных пошлин на 659 наименования американских товаров. В этом списке, как ожидается, окажутся сельхозпродукция из США, в частности соя и свинина, а также морепродукты.

США расширят список подпавших под пошлины товаров

Между тем США планируют расширить перечень китайских товаров, на которые распространяются пошлины, включив в него продукцию общей стоимостью 16 млрд долларов. Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил Пекину, что американские пошлины могут затронуть китайские товары общей стоимостью до 200 млрд долларов.

АРТЫКУЛЫ ПА ТЭМЕБОЛЬШ АД АЎТАРА

НАПІСАЦЬ АДКАЗ

Калі ласка, дабаўце ваш каментар!
Калі ласка, увядзіце ваша імя