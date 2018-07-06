Пекин грозит ответить Вашингтону введением ввозного сбора на ряд товаров из США, также равного 25 процентам. США намерены расширить список подпавших под пошлины китайских товаров.

В ночь на пятницу, 6 июля, вступили в силу штрафные пошлины, которые США ввели против Китая. Таможенный сбор в размере 25 процентов теперь распространяется на 818 наименований китайских товаров общей стоимостью 34 млрд долларов. Среди подпавших под пошлины товаров — автомобили, элементы конструкции самолетов и жесткие диски.

Представитель министерства торговли КНР заявил, что американские пошлины нарушают правила Всемирной торговой организации (ВТО), и напомнил, что Пекин готов принять «необходимые ответные меры». Ранее китайское Минторговли объявляло о введении с 6 июля 25-процентных ввозных пошлин на 659 наименования американских товаров. В этом списке, как ожидается, окажутся сельхозпродукция из США, в частности соя и свинина, а также морепродукты.

США расширят список подпавших под пошлины товаров

Между тем США планируют расширить перечень китайских товаров, на которые распространяются пошлины, включив в него продукцию общей стоимостью 16 млрд долларов. Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил Пекину, что американские пошлины могут затронуть китайские товары общей стоимостью до 200 млрд долларов.