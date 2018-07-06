Сборная Франции обыграла команду Уругвая в матче 1/4 финала чемпионата мира, сообщает «Лента.ру».

Встреча прошла в пятницу, 6 июля, в Нижнем Новгороде и завершилась со счетом 2:0. В первом тайме мяч головой забил защитник Рафаэль Варан. Во втором результативную ошибку допустил вратарь уругвайцев Фернандо Муслера, который не сумел отбить мяч после удара Антуана Гризманна.

В полуфинале Франция сыграет с победителем пары Бразилия — Бельгия. Встреча пройдет 6 июля и начнется в 21:00. Матч примет «Казань Арена».

Два других четвертьфинала пройдут в субботу, 7 июля. В первом из них встретятся команды Англии и Швеции (17:00), во втором — России и Хорватии (21:00). Чемпионат мира завершится 15 июля.