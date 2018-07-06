Экспорт белорусской мясной продукции в январе-мае вырос почти на 15%, сообщил сегодня замминистра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Игорь Брыло.

«За пять месяцев Беларусь экспортировала мясо-молочной продукции на сумму около $1,2 млрд, из них около $800 млн — молочная продукция, примерно $400 млн — мясная. Это примерно уровень прошлого года. Что касается мясной продукции, то ее поставки на экспорт в январе-мае выросли почти на 15%», — приводит слова Брыло БЕЛТА.

Он напомнил, что по итогам 2017 года экспорт мясо-молочной продукции Беларуси составил $3,1 млрд (из них $2,2 млрд молочной и $0,9 млрд мясной).

За пять месяцев 2018 года Беларусь экспортировала молочную продукцию в 39 стран, мясную — в 16 стран.

Беларусь в последние годы активно осваивает рынок Китая. «За пять месяцев экспорт белорусской молочной продукции в Китай вырос в пять раз. В целом белорусской мясо-молочной продукции в январе-мае экспортировано на китайский рынок на сумму около $10 млн», — отметил замминистра.