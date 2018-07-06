Американский суперкомпьютер, принадлежащий банку Goldman Sachs, вычислил финалистов и победителя чемпионата мира по футболу-2018, сообщают информагентства. Для этого машине пришлось рассчитать около 1 миллиона возможных вариантов развития событий в оставшихся матчах на турнире.

Суперкомпьютер назвал победителя чемпионата мира по футболу – им должна оказаться Бразилия. По подсчетам вычислительной машины, в финале должны встретиться сборные Хорватии и Бразилии, но у бразильцев 24,9% шанса на победу. Шансы сборной Франции искусственный интеллект оценил в 15,8%, но поскольку обе сборные находятся по одну сторону турнирной сетки, им не суждено сыграть в финале.

До финала ЧМ-2018, как предсказывает суперкомпьютер, должна добраться сборная Хорватии, которая в четвертьфинале обыграет Россию, а в полуфинале разгромит Англию. Шансов на победу у них меньше, чем у бразильцев, пишет портал Money Control.