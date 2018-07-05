Энциклопедический интернет-портал «Википедия» в знак протеста приостановил работу на четырех европейских языках. Пользователям теперь недоступны итальянская, испанская, латышская и польская версии ресурса.

Таким образом интернет-энциклопедия хочет привлечь внимание европейцев к намеченному на 5 июля голосованию по директиве об авторском праве в интернете.

«Вместо того, чтобы обновить законы об авторских правах в Европе и способствовать участию всех граждан в информационном обществе, директива предусматривает обратное — ставит под угрозу свободу общения онлайн, и ограничивает доступ к интернету, создавая новые препятствия и фильтры», — говорится в сообщении «Википедии» передает Deutsche Welle.

Авторы воззвания утверждают, что принятие закона в его нынешней форме может существенно осложнить обмен новостями в социальных сетях или доступ к ним через поисковые системы.

«Под угрозой окажется также сама «Википедия», — говорится в сообщении.

Ранее президент Украины Петр Порошенко призвал украинцев заполнять сегмент «Википедии» на украинском языке.