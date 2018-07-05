У строительных гипермаркетов Mile, «Материк» и «ОМА» в ближайшее время появится серьезный конкурент. В Беларусь приходит французский строительный ретейлер Leroy Merlin.

Первый гипермаркет этой сети будет построен в конце улицы Тимирязева.

Leroy Merlin — это международная компания-ретейлер, которая специализируется на продаже товаров для строительства, отделки и обустройства дома, дачи и сада. Торговая сеть объединяет более 400 магазинов во всем мире. В России насчитывается 77 магазинов Leroy Merlin, в Польше — 48, в Испании — 60, в Италии — 47, во Франции — 129. Также сеть представлена в Бразилии, Португалии, Греции, Румынии, Китае, Украине и на Кипре.

Каждый гипермаркет Leroy Merlin состоит из 15 отделов, где продаются до 35 тыс. наименований товаров по пяти основным направлениям: дом, интерьер, строительные материалы, ремонт и сад, пишет «Ежедневник» со ссылкой на Онлайнер.

Минский гипермаркет Leroy Merlin будет построен в конце улицы Тимирязева, слева от автоцентра «Хёндэ АвтоГрад». Его общая площадь составит 17 тыс. кв. м, площадь торгового зала — 10 тыс. кв. м, уличный павильон отдела «Сад» займет 1000 кв. м. Рядом будет обустроена парковка на 900 машино-мест.