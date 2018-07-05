Белоруска Янина Мисюта просит А.Лукашенко помочь ей вернуться на родину из Болгарии вместе с сыном.

Эта история, как и все истории о любви, начиналась с красивых ухаживаний, а закончилась слезами и разлукой матери и ребенка.

Копия этого письма попала в редакцию «Белорусского партизана». Вот отрывок из письма на имя президента Беларуси.

«В Болгарию я приехала 04.06.2015 г. по годовой болгарской гостевой многократной визе типа «С», — объясняет Янина Мисюта. – Проживала в гражданском браке с гражданином Болгарии Рачевым Ивайло Димитровым.

05.07.2016 г. у меня родился сын. Поскольку И.Д.Рачев высказывал намерения заключить со мной брак, я по совместному заявлению внесла его в актовую запись о рождении в качестве отца ребенка и присвоила его фамилию. После этого со стороны отца ребенка я длительное время подвергалась побоям, унижению и грубости. Он систематически употреблял наркотические вещества, имеет алкогольную зависимость, из-за чего лишался водительского удостоверения.

Мой сын по рождению кроме гражданства Республики Болгария имеет гражданство Республики Беларусь.

В июне 2017 г. у меня истекал срок действия разрешения на пребывание в Болгарии. Отец ребенка никаких документов для продления легального срока пребывания оформлять не стал. Он и его родственники всячески давили на меня, чтобы я оставила им ребенка, а сама уехала в Беларусь продлить визу (хотя ни одна нормальная мать своего ребенка не оставит). Я понимала, что если я выезду в Беларусь то отец ребенка сделает все возможное, чтобы я сына никогда больше не увидела.

В сложившихся условиях я с сыном приняла решение бежать в Беларусь.

В мае 2017 года мне удалось дождаться подходящего момента…

Я обратилась в Посольство Республики Беларусь в Республике Болгария с просьбой об оказании содействия в срочном выезде в Беларусь вместе с моим несовершеннолетним сыном.

Моему сыну Консул оформила документ, подтверждающий, что он является гражданином Республики Беларусь, были приобретены билеты на самолет. Впоследствии выяснилось, что поскольку ребенок имеет двойное гражданство по рождению, для выезда из Болгарии ему кроме белорусского документа требуется оформить болгарский паспорт и получить письменное разрешение родителя-болгарина, заверенное у нотариуса. Ходатайствовать о выдаче паспорта должен родитель-болгарин.

Разрешение на выезд ребенка из Болгарии и болгарский паспорт отец оформлять категорически отказался. В связи с этим, выехать с территории Болгарии нам не удалось…

С помощью нашего белорусского Консула, мы были размещены в центр по защите жертв домашнего насилия, были найдены бесплатные адвокаты, которые подготовили и подали в суд 3 исковых заявления по нашей ситуации….

…В целях обеспечения наилучших условий для моего сына, я нашла работу, и мы с ним переселились в съемную квартиру, чтобы ни от кого не зависеть. У ребенка есть отдельная комната и все необходимое, он начал посещать ясли.

Несмотря на то, что иски были поданы в суд в июле 2017 года, судебное дело о том с кем будет проживать ребенок, начали рассматривать в мае- июне 2018 года. Несколько заседаний были перенесены, без объяснения причин.

А 2 иска о домашнем насилии в отношении меня вообще приостановлены из-за недостаточного количества доказательной базы.

19 июня 2018 г. состоялось заседание районного суда г.Пловдива по делу о разделе прав на воспитание ребенка. (…)

По решению суда, ребенка нужно было передать его отцу в тот же день 19 июня 2018 года вместе со всеми вещами и игрушками. Я как мать имею право посещать моего сына 2 раза в месяц с 10 до 18 часов в присутствии отца и одного из членов его семейства (и это при том, что отец ребёнка больше года не интересовался им, не виделся с ним, не оказывал никакой материальной помощи). (…)

Мои доводы судьёй во внимание приняты не были.

Отец ребенка категорически не дает нам выехать из Болгарии, а я с ребенком являемся гражданами Республики Беларусь и уже больше года не можем вернуться на Родину .

Просим Вас, уважаемый Александр Григорьевич, оказать нам любое возможное содействие в возвращении в Республику Беларусь поскольку в соответствии с законодательством Болгарии данный вопрос никаким образом не решается…

Я сделала очень большую ошибку и сожалею о том, что переехала в Болгарию, и очень хочу жить вместе с сыном в нашей родной стране Беларуси…»

ЭКСПЕРТИЗА

О разводе нужно думать еще до заключения брака

Как часто белоруски попадают в подобные истории?

Много ли аналогичных историй со счастливым финалом?

О чем нужно прежде всего думать, когда строишь долговременные отношения с иностранцем?

Об этом «Белорусскому партизану» рассказала руководитель Программы «Ла Страда» Елена Нестерук.

— Мне сложно комментировать конкретно эту историю, потому что из письма все равно не до конца понятна ситуация, — говорит Елена Нестерук. – У ребенка не было оформленного болгарского паспорта и это помешало приехать в Беларусь… Поскольку признается двойное гражданство, достаточно было взять в посольстве свидетельство о возвращении ребенка, и она как гражданка Беларуси со своим паспортом, а ребенок с этим свидетельством, могли уехать из Болгарии до начала судебных споров. Поэтому, повторюсь, для меня ситуация не до конца понятна, чтобы о ней можно было рассуждать. Имеет ли она там легальный статус? Какие доказательства представляла суду? Одним словом, я не знаю деталей.

Наши женщины, выходят замуж за иностранцев и думают, что разводиться будут по законам нашей страны, где бы они ни жили. А такого не бывает.

В европейских странах очень внимательно относятся к таким ситуациям, потому что и мама, и папа имеют равные права в отношении ребенка. Внимательно смотрят на то, кто может дать ребенку больше, в том числе и финансово. И это очень важный вопрос. Если ты не можешь себя обеспечить, как будешь содержать ребенка? И в суде нужно доказывать, подтверждать свое благополучное финансовое состояние. Кто может обеспечить лучший доступ к образованию – мать или отец? Если у тебя нет своей жилплощади, ты рассчитываешь, что тебя будет содержать отец ребенка, или у тебя есть хорошая работа и ты зарабатываешь больше — на эти детали обращает внимание суд любой страны.

Конечно, для болгарского суда отец этого ребенка – прежде всего гражданин Болгарии. И они защищают его права. Понимая, что мать может навсегда увезти ребенка в Беларусь. По большому счету, аналогичный подход был бы и в нашем суде. И все смотрели бы на то, чтобы обеспечить возможность ребенку жить и расти в Беларуси.

Может ли в данном случае помочь президент? Сомневаюсь. Потому что есть решение суда…

Сама эта женщина может вернуться в Беларусь. Хотя в ее ситуации нужно, видимо, любыми силами пробовать легализоваться в Болгарии, и когда будет хороший материальный достаток, можно обращаться в суд, чтобы чаще видеться с ребенком, и вполне возможно, что в будущем они с бывшим мужем смогут иметь совместную опеку над ребенком.

Как часто белоруски попадают в подобные истории? Не скажу, потому что знаю далеко не обо всех таких случаях. Но чаще всего с такими проблемами сталкиваются в восточных странах. Там закон очень жестко ограничивает возможность женщин заниматься воспитанием ребенка, с определенного возраста права на воспитание вообще передаются отцу. Что касается европейских стран, то во Франции довольно часто возникают такие ситуации.

Но вообще такая ситуация могла произойти абсолютно с любой женщиной, которая не совсем подумала или вообще не подумала о легализации своего статуса. Есть некоторые нюансы, на которые стоит обращать внимание с самого начала. Если ты понимаешь, что у тебя не все хорошо во взаимоотношениях с отцом ребенка, нужно хорошо подумать о том, как потом в суде доказать, что ты имеешь возможность воспитывать ребенка, обеспечивать его. Должны быть хорошие социальные связи в чужой стране, обязательно изучение языка, если не работа на полную ставку, то хотя бы какая-то подработка. Потому что если завтра что-то случается, должна быть уверенность в завтрашнем дне. Особенно если речь идет о детях.

Можно при регистрации брака заключать брачный контракт, но вопрос детей все равно будет рассматриваться в суде, несмотря на то, что написано в брачном договоре. Ведь дети – это не вещь.

Поэтому с самого начала надо пытаться проделать все шаги для легализации пребывания в стране, для легализации брака, продлевать все документы, обязательно, следить за визами. Это очень важные моменты. Потому что потом мужчины начинают использовать все эти уязвимости и диктовать свои условия.

Если есть ситуация домашнего насилия, то не надо бояться вызывать полицию, особенно в европейских странах. Это нужно для того, чтобы были свидетельства физического насилия. Если нет ни одного зафиксированного факта насилия, в суде на словах будет непросто это все доказать.

И прежде, чем строить отношения с иностранцами, ехать за ними в далекие дали, нужно изучить законы страны, обязательно посмотреть на семью мужчины, потому что влияние семьи тоже немало значит…

Если регистрируете брак, то нужно четко понимать, какие у вас есть права, что будет в случае развода. Потому что у нас же не только молодые женщины выходят замуж за иностранцев, но и те, кто уже имеет детей от предыдущих браков. На самом деле столько разных нюансов! Вот представьте, что вы из одного города переезжаете в другой, как много вещей надо продумать, чтобы там жить: от съема жилья до поликлиник! А если вы на птичьих правах приезжаете в другую страну, без знания языка, очень сильно зависите от мужа… А что если вдруг отношения не сложатся? Конечно, мы все, выходя замуж, надеемся, что это до конца жизни. Раз и навсегда. Но разводов много, и у нас, и в других странах…