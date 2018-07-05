Победительнице Евровидения-2018 Нетте Барзилай грозит дисквалификация.

Один из европейских порталов сообщает о том, что американская звукозаписывающая корпорация Universal Music заподозрила в плагиате действующую победительницу конкурса «Евровидение» израильтянку Нетту Барзилай.

Сообщается, что в адрес авторов песни израильской исполнительницы Дорону Медли и Ставу Бегеру было выслано письмо, в котором указаны претензии в плагиате.

По мнению представителей Universal Music, хит израильтянки очень похож на песню «Seven Nation Army», которую исполняет американская группа White Stripes.

Если после изучения всех представленных аргументов, плагиат будет доказан, то Барзилай ждет дисквалификация, и, соответственно, Израиль в следующем году не будет принимать у себя песенный конкурс.

Представители американской музыкальной корпорации выражают надежду, что все вопросы смогут быть решены без судебных разбирательств.