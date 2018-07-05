Беларусь в очередной раз отметила День Независимости. Все, как обычно: парад, гала-концерт, салют. Но остается много вопросов. И дело даже не в сомнительной дате празднования Дня Независмости (3 июля).

Проблема в том, что процесс нациотворения, который осуществляет Александр Лукашенко со своей командой, абсолютно не похож как на аналогичные процессы в других государствах, так и на национальный проект белорусских «адраджэнцаў». Обычно исторические мифы, лежащие в основе национального сознания, должны доказывать, что наше государство имеет глубокие корни. Чем глубже, тем лучше. Национально ориентированная часть интеллигенции считала, что историческим фундаментом для белорусской государственности должно стать Великое Княжество Литовское.

Нынешняя власть фактически отбросила всю белорусскую историю, а началом формирования нации объявлена Великая Отечественная война. Национальным символом, куда возят официальных иностранных гостей, стала, главным образом, «Линия Сталина», а не Несвижский или Мирский замки.

Опыт формирования нации в других странах предусматривает, что в ее основе должен лежать жесткий идейный разрыв с империей, метрополией. В нашем случае речь идет о дистанцировании от российского и советского наследия. Неслучайно процесс распада СССР, превращения других союзных республик в самостоятельные государства проходил в форме отделения и отдаления от России, часто под антироссийскими лозунгами.

У нас же фактически формируется русскоязычная нация с немножко модифицированным советским флагом, гербом и гимном, другими атрибутами советского прошлого и под аккомпанемент риторики о строительстве Союзного государства с Россией. Беларусь живет в российском информационном пространстве. Все нации в регионе Восточной Европы формировались на основе этнокультурного национализма. Если следовать по этому пути, то необходимо делать акцент на белорусский язык, вернуть бело-красно-белый флаг, герб «Пагоня», утвердить новый гимн…

Полный текст колонки ВАЛЕРИЯ КАРБАЛЕВИЧА читайте в газете «Народная Воля» за 6 июля