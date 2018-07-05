Официальный сайт Госдумы Российской Федерации опубликовал в четверг информацию о размерах ежемесячной заработной платы и пенсий депутатов.

Фактическая начисленная среднемесячная зарплата за шесть месяцев 2018 года, с учетом дней болезни депутатов, их отпусков и выплаты подоходного налога, составила 338 тысяч рублей. Это в 9 раз больше средней заработанной платы по России.

Что касается пенсии, то в соответствии с законом «О статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» парламентарий, отработавший на своей должности не менее пяти лет (что является сроком, на который его выбирают), имеет право на доплату к ней. Эта доплата увеличивается, если депутат отработал два созыва. В конечном счете пенсия парламентария, заседавшего в Госдуме 5 лет, составляет 46 626 рублей, 10 лет – 63 581 рубль, что в 4,5 раза выше средней пенсии по России.