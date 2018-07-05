Недавно в парламенте обсуждалось исполнение бюджета Фонда социальной защиты населения. Картина получилась печальная. Возможности фонда выплачивать пенсии без помощи республиканского бюджета снижаются год от года. Тому есть объективные

причины. На фоне старения населения снижается численность его экономически активной части. Уменьшаются взносы в ФСЗН в связи с падением средней зарплаты в стране в предыдущие годы. В результате за последний период среднегодовые темпы

роста расходов бюджета фонда превышали темпы роста его собственных доходов. Все это привело к отставанию роста пенсий по возрасту от роста номинальной зарплаты. Так, если соотношение средней пенсии к средней зарплате в 2010 году составляло 43,3%, то в 2017-м оно снизилось до 37,6%. По майским данным средняя зарплата по Беларуси была 943,9 рубля, средняя пенсия – 340,5 рубля. Соотношение, как видим, 36,1%. В 2014 году правительство обещало, что средняя пенсия по возрасту будет составлять как минимум 40% от средней зарплаты. Обещало…

Аналитики подсчитали: чтобы упомянутое соотношение было 40%, надо добавить к средней пенсии 37 рублей. С учетом наличия в стране 2.377.364 человек старше трудоспособного возраста в целом за год необходим 1 млрд 56 млн рублей. Примерно такую сумму ежегодно недополучают белорусские пенсионеры. Где же взять этот миллиард? Правительство пошло по самому простому пути – повысило пенсионный возраст и тем самым сократило на какое-то время число нуждающихся в средствах ФСЗН.

Существуют и другие пути решения проблемы…

Полный текст колонки профессора, доктора экономических наук Бориса Желибы читайте в газете «Народная Воля» за 6 июля