5 июля Европейский союз принял решение о продлении срока действия секторальных санкций до 31 января 2019 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Европейского совета, в состав которого входят главы государств и правительств стран ЕС.

Решение было принято всеми членами Совета единогласно.

Срок действия секторальных санкций истекал 31 июля 2018 года.

Ограничения распространяются на финансовый и энергетический сектора российской экономики, а также оборонную промышленность и производство товаров двойного назначения. Эти меры ограничивают возможности ряда работающих в этих отраслях российских компаний размещать на финансовых рынках ЕС свои облигации и получать кредиты от европейских банков, а также ограничивают доступ этих компаний к европейским технологиям.