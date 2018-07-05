Учащиеся и воспитанники учреждений общего среднего и специального образования Минска могут бесплатно пользоваться общественным транспортом круглогодично. Такое право закреплено в решении Минского городского Совета депутатов от 13 сентября 2016 г. № 232.

Как пояснили корреспонденту агентства «Минск-Новости» в комитете по образованию Мингорисполкома, ученик может воспользоваться льготой при наличии действующей электронной карты учащегося, а при ее отсутствии – справки.

— Однако родителям необходимо иметь в виду, что у этих документов есть срок действия, — рассказали в ведомстве. — Дети переходят в следующий класс, в связи с этим требуется обновление справки для проезда учащегося в общественном транспорте на период с 01.07.2017 до 31.08.2017, в том числе выпускникам 9-х классов, которые в летний период будут задействованы в реализации программ дополнительного образования детей и молодежи, программ воспитания детей, нуждающихся в оздоровлении, а также принимающим участие в крупномасштабных массовых мероприятиях.

Что касается выпускников 11-х классов, то они имели право пользоваться бесплатным проездом в общественном транспорте до момента окончания сдачи выпускных экзаменов и отчисления их из учреждений образования — то есть до 10 июня.