В Чили объявлен приговор восьми офицерам армии, лично принимавшим участие в убийстве Виктора Хара.

Его убили в сентябре 1973 года, когда я сам был ребенком, а потому справедливо предположить, что многим нашим читателям не известно это имя. Хара был певцом и, подобно многим музыкантам того времени, придерживался «левых» взглядов. Он поддерживал президента-социалиста Сальвадора Альенде, а потому понятно, что, свергнув Альенде, «правые» путчисты стремились убрать самых популярных его сторонников. В том числе – Виктора Хара.

Его пытали и убили на стадионе, куда согнали тысячи людей, не согласных с переворотом. Согласно легенде, музыканту перед последним – смертельным – выстрелом отрубили руки. Чтобы он, даже мертвый, не мог держать в руках гитару. Сейчас этот стадион носит имя Виктора Хара. О тех событиях написал рок-оперу Александр Градский. Два виниловых диска с записью оперы, в которой участвовали кроме рок-исполнителей Алла Пугачева и Иосиф Кобзон, были и у меня дома. Мы слушали Градского вместе с мамой и плакали.

Шлягером стала песня Игоря Лученка на стихи Бориса Брусникова:

Больно гитаре – пуля задела,

Стынет мотив на высокой волне.

Нота сорвалась и заалела

Капелькой крови на мертвой струне.

Вместе с гитарой счастье убили,

Друг, над расстрелянной песней не плачь,

Новую песню выстрадай, Чили,

А над расстрелянной не плачь.

Эту песню пели «Песняры» первого, мулявинского, призыва. Ее пел Виктор Вуячич. Белорусские певцы скорбели под музыку белорусского композитора о далеком чилийском певце.

Сейчас я дожил до того времени, когда восемь офицеров чилийской армии – уже в очень преклонном возрасте – осуждены чилийским судом за это

убийство. Осуждены на пятнадцать лет; в их возрасте это практически пожизненное заключение. Девятый, некто Педро Барьентос, проживает в США, во Флориде; в 2016 году американский суд удовлетворил гражданский иск членов семьи Виктора Хара и

обязал Барьентоса выплатить им как пострадавшим 28 миллионов долларов. Сейчас чилийское правосудие добивается его выдачи, чтобы заставить его отвечать

уже на уголовном процессе. Велика вероятность того, что это произойдет.

Я не верил, что дождусь этого приговора…

Полный текст колонки АЛЕКСАНДРА ФЕДУТЫ читайте в газете «Народная Воля» за 6 июля