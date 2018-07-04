Сокращение чартерных программ и приостановка деятельности туроператоров связаны с неверной оценкой туристическими компаниями рыночной конъюнктуры, ошибками в прогнозах потребительского спроса и завышенными ожиданиями относительно роста выездного туризма на ряде направлений. Об этом заявил глава Ростуризма Олег Сафонов.

«Системного кризиса на российском туристском рынке нет», — отмечается в сообщении пресс-службы ведомства.

В настоящее время в России действует 631 туроператор в сфере выездного туризма.

Сегодня туроператор «Натали Турс» отменил подтвержденные туры. Проблема связана с тем, что «из-за негативной информации» компания уже несколько дней не может выполнять обязательства перед партнерами, и они «веерно отключают „Натали Турс“ от обслуживания».

До этого туроператоры DSBW-TOURS и «Матрешка-Тур» объявили о приостановке деятельности.