Несовершеннолетние посредством переписки в социальных сетях предлагали определенным жителям областного центра встретиться на остановках общественного транспорта или рядом с рынком.

После встречи окружали жертв и, угрожая расправой, отводили в безлюдные места. Там они высказывали в адрес потерпевших дискредитирующие их сведения, которые те желали бы сохранить в тайне. Вдобавок, одному потерпевшему после оскорблений и побоев частично обрили голову и облили ее зеленкой, другому — налили этот раствор на руки и заставили нанести на лицо. Всего в уголовном деле фигурируют 11 человек. Им предъявлены обвинения в злостном и особо злостном хулиганстве. Отдельным участникам группы также инкриминированы кражи, грабежи, вымогательства, распространение порнографических материалов и изображений с использованием интернета.

29 июня суд Центрального района Гомеля приговорил семь молодых людей к одному году лишения свободы, трех — к одному году и шести месяцам лишения свободы, и еще одного — к двум годам лишения свободы. Всем фигурантам предусмотрена отсрочка исполнения назначенного наказания на один год, сообщила пресс-секретарь областного суда Ольга Барсукова.

Также восемь обвиняемых обязаны выплатить потерпевшему в общем счете 800 рублей в качестве компенсации морального вреда.

Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован.