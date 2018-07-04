В среду, 4 июля, глава российского туроператора «Натали Турс» Владимир Воробьев объявил об аннуляции всех подтвержденных туров. В Беларуси речь идет о «сотнях клиентов».

Глава туроператора «Натали Турс» Владимир Воробьев объявил об аннуляции всех подтвержденных туров. Проблему Воробьев связал с тем, что «из-за негативной информации» компания уже несколько дней не может выполнять обязательства перед партнерами, и они «веерно отключают «Натали Турс» от обслуживания».

В беседе с РБК Воробьев заверил, что туроператор пока не приостанавливает свою деятельность. По его словам, руководство компании обсудит схему возврата клиентам средств за аннулированные туры. Детали этой схемы будут озвучены позже.

В ассоциацию «Турпомощь», которая оказывает помощь туристам в случае прекращения деятельности туроператоров, «Натали Турс» не обращалась, уточнил РБК директор ассоциации Александр Осауленко. Компания работает на российском рынке с 1992 года, организует отдых по самым популярным направлениям, в том числе в Турции, Египте, Греции, Испании, Болгарии. По данным «Коммерсанта», в прошлом году он отправил за рубеж более 20 тысяч туристов.

Накануне туроператор решил отказаться от чартерных программ перевозок и пересадить всех своих клиентов на регулярные рейсы. По этой причине некоторые туристы, в том числе и белорусские, не смогли улететь в отпуск. Еще одной проблемой компании стало то, что из-за финансовых разногласий отельный партнер «Натали Турс» в Испании – W2Meet – после 25 лет совместной работы отказался от дальнейшего сотрудничества. Представительство компании в Минске сообщило, что клиентам, которые не смогли отдохнуть из-за этих проблем, вернут 100% уплаченных средств.

Об аннулировании всех туров в представительстве компании в Беларуси узнали в среду, 4 июля.

Директор представительства в Минске Ольга Вышинская сообщила TUT.BY, что пока не готова комментировать последние новости – компания сейчас работает с каждым клиентом индивидуально.

По ее словам, в Беларуси речь идет о сотнях туров, однако не все они будут аннулированы: «многое зависит от заказа, от того, оплачены ли услуги».