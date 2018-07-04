Эти продукты повышают защиту организма от развития целого ряда нарушений и преждевременного старения.

О том, какая еда может продлевать людям жизнь, научные специалисты рассказали на страницах журнала Cosmopolitan.

В составленный ими перечень вошли:

Черный кофе. Его употребление способствует защите сердечно-сосудистой системы. Кофе помогает клеткам сосудов и сердца быстрее восстанавливаться.

Скумбрия. В ее составе содержатся белки, омега-3 жирные кислоты. Нехватка жирных кислот омега-3 может привести к раннему старению мозга и снижению интеллектуальных способностей человека, что подтвердили исследования многих ученых.

Мед. Один из лучших источников антиоксидантов. Главное – не разогревать и не помещать в горячую среду.

Фасоль. Содержит все 9 незаменимых аминокислот, которые человеческий организм не способен производить самостоятельно.

Черный шоколад. Богат антиоксидантами и потому эффективно оздоровляет сосуды и сердце, укрепляет нервную систему.

Огурцы. Содержат большинство витаминов. Например, в их составе есть витамины A, B и C, укрепляющие иммунную систему. Также этот овощ нормализует давление.

Орехи. Еще один источник незаменимых жирных кислот – веществ, которые предотвращают появление раковых опухолей в организме.