Вышла вторая серия нового «Простоквашино»

Киностудия «Союзмультфильм» выпустила вторую серию «Простоквашино». Видео опубликовали на ресурсах Mail.Ru Group, соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

Серия также длится 6 минут 30 секунд. Создатели отмечают, что в этот раз они замедлили хронометраж, поэтому темп повествования слегка медленней, чем в первой пилотной серии.

Всероссийский центр изучения общественного мнения провёл исследование об отношении россиян к ремейкам советских мультфильмов. Данные таковы: интерес к новым версиям старых хитов проявляют молодые люди от 18 до 24 лет.