Ученые нашли связь между употреблением фастфуда и развитием бесплодия...

Австралийские ученые установили связь между болезнью бесплодием и употреблением фастфуда.

Специалисты провели исследование, по результатам которого выяснилось, что употребление фастфуда не только может провоцировать ожирение, но и стать причиной бесплодия. Отмечается, что если рацион человека состоит преимущественно из жирной пищи и практически отсутствуют свежие овощи фрукты, то способность к зачатию заметно снижается.

Также ученые добавили, что низкая репродуктивная функция наблюдается только в период употребления фастфуда. Как только человек начнет питаться правильно, что способность к зачатию вернется обратно….