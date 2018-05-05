Сборная Беларуси стартовала на чемпионате мира по хоккею с поражения от Швеции

Сборная Беларуси с поражения от Швеции со счетом 0:5 (0:2, 0:2, 0:1) стартовала на чемпионате мира по хоккею, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Матч в группе А ожидаемо проходил под контролем скандинавской дружины, но и белорусская команда старалась не уступать действующим чемпионам мира, показав неплохие скорости на площадке.

Швеция — Беларусь — 5:0 (2:0, 2:0, 1:0)

Копенгаген. «Роял Арена».

Швеция: Хелльберг (Нильссон); Линдхольм — Й.Клингберг, Янмарк — Зибанежад — Ракелль; Экман-Ларссон — А.Ларссон, Нюквист — Баклунд — Петтерссон; Густафссон — Викстранд, де ла Рос — Й.Ларссон — Пяяярви; Эверберг — Кемпе -Андерссон.

Беларусь: Кульбаков (Карнаухов, 33.45); Лисовец — Хенкель, Лингле — Шарангович — Павлович (к); Коробов — Фальковский, Платт — Ковыршин — Гаврус; Денисов — Воробей, Дрозд — Китаров — Демков; Дюков — Устиненко, М.Сушко — Раздвадовский — Матерухин.

Шайбы: 1:0 — Андерссон (Кемпе, Эверберг, 9.17). 2:0 — Нюквист (Й.Клингберг, Линдхольм, 9.45). 3:0 — Янмарк (Ракелль, Зибанеяд, 23.49). 4:0 — Ракелль (33.45). 5:0 — Зибанежад (Янмарк, Ракелль, 56.11).

Броски: 36 — 27.

Штраф: 8 — 4.

Со стартовых минут встречи подопечные Дэйва Льюиса попытались остро действовать на контратаках. Артур Гаврус и Артем Демков имели неплохие моменты для взятия ворот. Шведские хоккеисты продолжали комбинировать в зоне белорусов и на 10-й минуте дважды отличились голами. Нападающий Лиан Андерссон с острого угла отправил шайбу под перекладину ворот Ивана Кульбакова, а вскоре Густав Нюквист удвоил преимущество своей команды.

После перерыва белорусские хоккеисты чаще играли в большинстве и не уступили шведам по количеству бросков в створ ворот, однако соперники намного лучше использовали свои моменты. Матиас Янмарк без подготовки, в одно касание, нанес точный бросок. Команда Дэйва Льюиса продолжала действовать по своей тактике, и в одном из эпизодов шайба после броска Степана Фальковского угодила в штангу. Однако, спустя минуту, наш защитник ошибся при выходе из своей зоны, перехвативший шайбу Рикард Ракелль не оставил шансов голкиперу белорусов — 4:0.

Сменивший на последнем рубеже обороны Ивана Кульбакова Михаил Карнаухов продолжал спасать свою команду после острых атак шведов и пропустил лишь однажды. Окончательный счет матча на 57-й минуте установил Мика Зибанежад — 5:0.

Во втором туре чемпионата мира по хоккею сборная Беларуси 5 мая в 17.15 встретится в Копенгагене с командой Франции, которая со счетом 0:7 уступила России в первый день турнира.