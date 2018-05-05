Перекус в самолете: какие продукты можно взять в ручную кладь?

Не все авиакомпании кормят во время полета, не всегда удается поесть перед авиапутешествием, не хочется переплачивать за обед в воздухе – ситуации бывают разные. Что эдакого можно взять с собой на борт для перекуса, чтобы на досмотре в аэропорту не пришлось расстаться с вдруг запрещенными продуктами? Сделали для вас небольшую шпаргалку.

У каждой авиакомпании свои правила относительно еды на борту. «Белавиа», например, кормит практически на всех рейсах, причем стоимость перекуса или горячего обеда уже включена в билет – отказаться нельзя. На бортах «МАУ» придется доплатить за питание – это распространенная практика большинства авиакомпаний. Обед можно заказать при покупке авиабилета на сайте, а можно заплатить прямо на борту. Относительно собственных «ссобоек» пассажиров перевозчики, как правило, лояльны – берите, но соблюдайте определенные требования. Есть и исключения – например, лоукостер AirAsia не приветствует бутерброды и прочую чужую еду на борту. Стоит узнать позицию авиакомпании по поводу перекусов заранее.

Что можно взять для перекуса во время полета:

орешки,

фрукты (нарежьте заранее, нож пронести на борт не получится),

конфеты,

шоколад,

печенье (желательно такое, которое не крошится и громко не хрустит),

бутерброды с несильно пахнущими компонентами.

При выборе продуктов для перекуса на борту вы ограничены двумя главными критериями – консистенцией и запахом.

Помните, что лимит жидкости, которую можно пронести на борт, ограничен 100 мл.

К жидким (а следовательно, запрещенным) продуктам относятся:

йогурт,

мед,

варенье,

соленья в банках,

пюре,

паштет,

консервы,

сок,

сироп,

масло,

майонез и кетчуп,

пудинг,

мягкий сыр.

Пронести эти продукты вы сможете только в том случае, если каждый из них – до 100 мл. Если таких баночек несколько, их необходимо упаковать в прозрачный пластиковый закрытый пакет общей емкостью до 1 литра. На досмотре служащий аэропорта должен видеть все, что лежит в этом пакете.

Запах продукта – это, скорее, этическое требование. Стоит уважать своих соседей по креслам и не брать с собой в качестве перекуса, например, вареные яйца, курочку (вы же не в поезде, в конце концов! Хотя и в поезд тоже не стоит, наверное), морепродукты или сало со свежим чесночком. Мы верим, что идея взять последнее не придет вам в голову.

А что же детское питание? Для малыша до двух лет вы можете взять все необходимые на время полета жидкости – сок, смеси, молоко.

О чем еще стоит помнить? На рейсах в страны Шенгенской зоны не стоит брать с собой мясные и молочные продукты – их провоз в эти страны запрещен.