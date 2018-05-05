Папа Франциск продает свой эксклюзивный Lamborghini

В ближайшее время на аукцион будет выставлен белый Lamborghini Huracan, принадлежащий папе римскому Франциску.

Как пишет Esquire, организаторы аукциона планируют получить за автомобиль порядка 425 тысяч долларов.

Ожидается, что все вырученные деньги пойдут на благотворительность. В частности, утверждается, что они будут переданы иранскому городу Ниневия.

Суперкар был подарен главе католической церкви в конце минувшего года во время встречи с руководством компании.

Тогда отмечалось, что Huracan для папы Франциска был подготовлен ателье Ad Personam. Он окрашен в белый цвет Bianco Monocerus с полосами золотисто-желтого цвета Giallo Tiberino. Стоимость авто оценивалась в 200 тысяч долларов.