Митинги под лозунгом «За право быть гражданином» проходят или прошли примерно в 100 городах РФ. Задержаны более 1200 человек, в том числе сам Навальный, сообщает DW.

В Москве и Санкт-Петербурге в субботу, 5 мая, в 14.00 по местному времени начались акции сторонников оппозиционера Алекcея Навального. По данным организаторов, на митинг в Москве собрались много тысяч человек, полиция сообщает о 1,5 тысячи протестующих.

На митинге в российской столице на Пушкинской площади полиция задержала Навального и доставила в ОВД Красносельское. ГУ МВД России по Москве сообщило, что Навального вместе с экс-координатором его московского штаба Николаем Ляскиным задержали «за организацию несогласованного публичного мероприятия». Глава муниципального округа Красносельский Илья Яшин, посетивший Навального, сообщил, что тому при задержании ушибли руку.

В эфире YouTube-канала «Навальный LIVE» Яшин рассказал, что приехал к Навальному вместе с депутатской комиссией. По словам Яшина, решение в отношении оппозиционера еще не принято, его личные вещи не изъяли. На Навального составлен протокол по статье 19.3 Кодекса об административных правонарушениях (неповиновение распоряжению сотрудника полиции), его могут удерживать до суда. Яшин намерен добиваться, чтобы Навального отпустили домой, пока его вина не будет доказана.

В Москве задерживают также десятки других участников. Полиция перекрыла место сбора, действует довольно жестко и без разбора, отмечает корреспондент «Навальный LIVE». Задержания продолжаются в районе Страстного бульвара, который также перекрыт, сообщает корреспондент DW. Через несколько часов после начала митинга его участников вытеснили с Пушкинской площади, но они продолжили шествия. По данным «ОВД-Инфо», в Москве к 18.00 мск задержаны 592 человека.

Протест против блокировки Telegram

У здания Роскомнадзора в Москве около 50 активистов Либертарианской партии выразили недовольство решением о блокировке мессенджера Telegram. Они наклеили на вход в ведомство листовки и заклеили себе рты скотчем. Акция закончилась после того, как приехал автозак с десятком омоновцев, которые оцепили проезд и здание Роскомнадзора.

В Санкт-Петербурге задержали журналистов

В Санкт-Петербурге участники акции прошли вдоль Адмиралтейства, скандируя «Он нам не царь!». Затем, как сообщает корреспондент DW, демонстранты вышли через Малую Морскую улицу на Невский проспект, скандируя «Долой царя!».

На проспекте полиция вытеснила с проезжей части митингующих, некоторые из которых строили баррикады из заграждений для автотранспорта. По данным «ОВД-Инфо», задержаны 112 человек, в числе — корреспонденты «Дождя» и «Медиазоны».

В городах РФ задержаны более 1200 митингующих

Протесты под лозунгом «Он нам не царь» и «За право быть гражданином», приуроченные к запланированной на 7 мая инаугурации переизбранного президента Владимира Путина, проходят или прошли примерно в 100 городах страны. В общей сложности, по данным «ОВД-Инфо» на 18.00 мск, в 21 городе РФ задержаны более 1200 человек, в их числе — журналисты и десятки несовершеннолетних.

В Москве оппозиционеры планировали провести шествие по Тверской улице и митинг на Манежной площади, но власти предложили перенести акцию на окраину. Штаб Навального в ответ призвал своих сторонников выйти на Пушкинскую площадь. В Петербурге протестующие хотели провести митинг на площади Ленина, но администрация города им отказала.