20-летняя студентка БГЭУ Мария Василевич стал победительницей национального конкурса красоты «Мисс Беларусь-2018». Финал конкурса состоялся вечером 4 мая в Минске.

Почти сразу после вручения короны Мария Василевич попала в плотное кольцо журналистов, у которых к девушке было немало вопросов.

— Конечно, сейчас меня переполняет буря эмоций. И отвечая на вопрос, кому я посвящаю победу, самой главной опорой всегда были и остаются мои родители. Я их очень люблю, и я думаю, это большая их заслуга — мое нахождение здесь, на этой сцене, моя победа здесь. Я посвящаю победу им.

— Как вы планируете совмещать учебу и обязанности, которые вам достались вместе с короной, в том числе право представлять Беларусь на конкурсе «Мисс мира»?

— Я, конечно, более подробно обдумаю чуть попозже этот вопрос. Но сейчас могу вам сказать, что оканчиваю Белорусский государственный экономический университет, как раз сейчас нахожусь в стадии написания дипломной работы. И, скорее всего, я продолжу свое обучение в магистратуре этого же университета, возможно, на заочном отделении, чтобы у меня было больше свободного времени заниматься благотворительной деятельностью и помогать другим людям и достойно нести свой титул.

— Мария, такое ощущение, что вы немного дрожите. Так переживаете?

— Я думаю, да. Извините, если это заметно. Я стараюсь держаться как можно более достойно.

— А какие вообще эмоции вы сейчас испытываете?

— Ну, конечно, этой эйфория. И просто всплеск эмоций. Сложно описать словами, что действительно со мной творится.

— Вы шли сюда только за победой?

— Я настраивала себя, конечно, на победу, потому что когда ты настраиваешь себя на победу, ты настраиваешь себя и на стопроцентный, максимальный результат и на реализацию своих сил, своих ресурсов, которые ты можешь показать. Поэтому я решила, что я покажу себя во всей красе, покажу все свои возможности. И основной целью была, конечно, победа в этом конкурсе.

— Лейтмотивом конкурса был Год малой родины. Что для вас малая родина?

— Я минчанка. Для меня малая родина — Минск. Не знаю, насколько она малая или большая, Минск — большой город, но я родилась и выросла в этом городе, очень его люблю, считаю его самым красивым и самым родным для меня.

— Преподаватели в университете шли вам навстречу в плане учебы?

— Сейчас у меня стадия написания диплома, как я уже говорила. Пар и занятий в таком понимании у меня не было сейчас, потому что у меня как раз написание дипломной работы, и, по сути, было свободное время. Так удачно у меня все карты сложились. Возвращаюсь домой, заканчиваю дипломную работу, и защита будет в конце июня.

— Чего вам сейчас больше всего хочется?

— Дело в том, что я находилась вдали от своих близких, от своих родственников. Конечно, соскучилась очень сильно по ним. Хочу немного провести времени с ними. Но, понимая и осознавая ответственность, которая сейчас легла на мои плечи, я буду, конечно, стараться не расслабляться и с достоинством нести свой титул.

— Теперь у многих мужчин может возникнуть вопрос, есть ли у вас молодой человек?

— Позвольте, я пока промолчу. Подержим интригу немного. К тому же по условия конкурса я не имею права два года выходить замуж. И я к этому готова.

— Кроме родителей, кто еще вас поддерживал на конкурсе?

— У меня есть старший брат, у меня большая семья — много дядь, тёть, даже племянники двоюродные уже есть, очень много друзей и знакомых. И я даже не ожидала, что такая большая поддержка будет во время подготовки к конкурсу. Я старалась, конечно, всем отвечать, и хочу сказать им большое спасибо, потому что они придавали мне сил, уверенности в себе. И здесь тоже есть частичка их усилий.

— Что для вас идеальная красота?

— Примеров для подражания может быть бесчисленное количество, но я была уверена всегда, что если ты хочешь добиться успеха, то не надо слепо полагаться на кого-то, на чью-то уже протоптанную дорожку. Я всегда прислушивалась к советам людей, могу считать, что я достаточно гибкий человек и не категорична в своих мнениях, но всегда была уверена, что нужно всегда самостоятельно принимать решения, конечно, оглядываясь на опыт достойных советчиков.

— А все-таки идеал красоты для вас это кто?

— Идеал красоты — моя мама.

— Во время интеллектуального конкурса вы шикарно отвечали. Вы предполагали, какие могут быть вопросы? Многим показалось, что ответы были заготовлены заранее.

— Вопросов, к сожалению, нам не давали.

— В последний день отношения между девочками как-то изменились, накалились?

— Нет, наоборот, все поддерживали друг друга, помогали, и все сплотились в последнюю минуту.

— Когда определилась финальная десятка, вы все вместе ушли за кулисы. Плакали девочки?

— Нет, я не видела ни одной слезинки. Только подходили поздравляли.

— Как победительнице вам подарили автомобиль. Есть ли у вас водительское удостоверение и что вы планируете делать с подарком?

— Водительское удостоверение у меня есть, уже почти год, как я водитель. Но я, естественно, не ожидала такого исхода событий, что я получу этот прекрасный автомобиль. И вот так сходу решать судьбу этой машины я не возьмусь. Я обдумаю, конечно, изучу возможные предложения нуждающихся и, возможно, тоже отправлю эту машину на благотворительность.

— Кроме автомобиля вам полагается и денежный приз. Есть уже идеи, как их потратить?

— На самом деле подготовка к конкурсу была такая насыщенная, и мы искренне хотели выложиться на сто процентов, что я даже, если честно, не в курсе даже, какая там сумма.

— Идея участия в конкурсе принадлежала вам или вас кто-то подтолкнул к этой мысли?

— Дело в том, что два года назад, мне только-только исполнилось 19 лет, мои знакомые советовали мне придти на этот конкурс. Но должна вам признаться, что тогда я была не готова внутренне и морально к такому достаточно сложному испытанию. И сейчас, наверное, в декабре, за два месяца до начала кастингов, я осознала, что — да, я хочу, я готова отдаться этому конкурсы, выложиться на сто процентов.

— Вы же на кастинг приходили с подругой?

— Да, с подругой. К сожалению, она не прошла. Но я желаю ей удачи через два года.

— А как было сложнее — психологически или физически?

— Для меня конкурс остался самым ярким впечатлением и только позитивным. Не могу сказать, что были какие-то лишения.

— Чем, как вы думаете, вы поразили жюри?

— Я всегда ставила акцент на искренности и естественности. Никогда не старалась уподобляться какому-то образу, возможному идеалу. Просто была открытой и искренней, действительно наслаждалась происходящим моментом, ничего не строила из себя. Возможно, это и подкупило жюри.

— У вас в резюме есть очень интересная строчка — опыт пилотирования самолетом?

— Это было этим летом, мы с друзьями поехали, просто как вид развлечения, покататься на небольшом легкомоторном самолете. Когда мы взлетели, пилот спросил, кто самый смелый? Я, конечно, подняла руку. Мы приземлились, я пересела на кресло второго пилота, и, объяснив кое-какие азы пилотирования, я подняла самолет.

— Страшно было?

— Было не так страшно пилотировать, сколько сидеть на заднем сиденье.

— У вас, насколько известно, была мечта — стать телеведущей. Если завтра вас пригласит канал ОНТ, какую программу вы бы хотели вести?

— Сложно, конечно, сказать. В первую очередь, я бы пошла на обучение телеведущей. Просто одной мечты мало. Я хочу относиться ко всем делам, которыми я занимаюсь, ответственно. Хочется быть профессионалом в каждом деле. Поэтому первой ступенью к моей мечте будет профессиональное обучение этому мастерству.

— Какие ваши главные достижения, не считая «Мисс Беларусь»?

— Эта победа, этот вечер, наверное, перекрыл все мои предыдущие достижения. Сложно что-то выделить, просто я еще в растерянности и даже не могу вспомнить.