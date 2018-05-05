КГК проинформировал об уголовных делах по итогам масштабной проверки АПК

49 уголовных дел заведено по итогам прошедшей в республике масштабной проверки предприятий агропромышленного сектора.

Такую информацию в пятницу, 4 мая, озвучил в эфире телеканала «Беларусь 1» глава Комитета государственного контроля (КГК) Леонид Анфимов. Глава ведомства отметил, что во многих регионах нашей страны в сфере АПК царит бесхозяйственность. Особенно проблемная ситуация с удобрениями: тонны доломитовой муки, минеральных удобрений просто закапываются в землю, списываются по фиктивным документам.

«Резонанс, который пойдет от этих уголовных дел, должен многих научить», — резюмировал Анфимов.