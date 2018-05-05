Итальянка Чечилия Анна завещала коту 1,5 млн евро.

Чечилия Анна, всю жизнь проработавшая в администрации Совмина Италии, умерла в возрасте 88, завещав своему коту по кличке Пилу 1,5 миллиона евро.

Об этой сенсационной новости сообщило веронское издание.

Как отметили в СМИ, у женщины не было детей. Незадолго до смерти Чечилия Анна составила завещание, в котором говорится, что после ее смерти кот по имени Пилу получит все состояние его хозяйки.

Представитель Фонда вкладчиков стал распорядителем состояния. В его обязанности будет входить непосредственный надзор за использованием средств, а также обеспечение на должном уровне всего необходимого для жизни животного.

Фонд также рассматривает кандидатов, кто сможет приютить кота Пилу.

Хозяева не будут иметь доступ к его состоянию, и должны будут предоставлять информацию о средствах, которые они потратили на содержание Пилу.