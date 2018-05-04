Витебские таможенники пресекли ввоз в Россию более 35 тонн овощей и фруктов, сообщает Государственный таможенный комитет.

В ходе проведения специального мероприятия сотрудниками отдела по борьбе с контрабандой Витебской таможни во взаимодействии с органами МВД вблизи государственной границы в Россонском районе задержано пять грузовых транспортных средств. Автомобили под управлением граждан России, Беларуси и Азербайджана направлялись в Российскую Федерацию.

По данным таможенников, в автопоездах перемещались свежие яблоки, томаты и пекинская капуста. В ходе проверки обнаружено, что на 35,5 тонны товара отсутствовали необходимые сопроводительные документы, в том числе обязательные при перемещении подкарантинной продукции фитосанитарные сертификаты.

По данным фактам Витебской таможней начаты процессы в соответствии с ч. 4 ст. 12.17 КоАП Республики Беларусь. В соответствии со статьей водителям грозит штраф до 30 базовых величин.