В Бобруйске милиция раскрыла преступную схему, связанную с откатами.

Установлено, что должностные лица предприятий «ТаиМ» и «Бобруйскагромаш» в течение последних двух лет вступали в сговор с фирмами-поставщиками, обеспечивая им возможность продаж товаров для своих предприятий.

За свои услуги, сообщают в УВД Бобруйского горисполкома, должностные лица получали от фирм 2% от перечисленных предприятиями средств за поставленные товары.

Сотрудники ОБЭП в начале прошлого месяца задержали начальника отдела материально-технического снабжения «Бобруйскагромаш» при получении очередной взятки в размере 1 415 долларов и лицо, дававшее взятку – представителя фирмы. В отношении задержанных возбуждены уголовные дела.

В конце апреля задержан заместитель директора по коммерческим вопросам ОАО «ТаиМ», который в июне прошлого года за посреднические услуги получил взятку в размере 300 долларов. А через месяц он получил более крупный откат – 750 долларов.