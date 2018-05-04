Территория яслей-сада №7. Фото: Татьяна Малеж
Территория яслей-сада №7. Фото: Татьяна Малеж

Во время пересадки деревьев днем 3 мая дворник, работающий в детском саду, обнаружил в земле гранату. Об этом в милицию сообщила заведующая детскими яслями-садом №7 на улице Войкова.

Как рассказали Intex-press в УВД Брестского облисполкома, на вызов выехали сотрудники МЧС, скорой помощи и милиции. По предварительным данным, из здания детского сада эвакуировали 78 детей и 10 сотрудников.

Воспитателям детского сада пришлось экстренно звонить родителям, чтобы те забрали детей.

Екатерина, двое детей которой посещают этот детский сад, рассказала Intex-press, что около трех часов дня, когда она ехала с работы, на мобильный телефон ей позвонила воспитательница четырехлетнего сына. Без объяснения причин она попросила срочно забрать ребенка.

– Я очень испугалась, – говорит Екатерина, – не знала, что произошло. Чтобы выяснить, что случилось, позвонила воспитательнице дочери. Та ответила, что на территории садика нашли боеприпас. Тогда я со всех ног бросилась за детьми.

На данный момент территорию детского сада охраняют сотрудники милиции. Боевая это граната или учебная, покажет экспертиза.

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