Гособвинитель просит суд приговорить 25-летнего Артема Мосейчука к 6 годам лишения свободы в колонии усиленного режима. Обвиняемый и его адвокаты не признают вину в ведении незаконной предпринимательской деятельности и мошенничестве. Такие заявления прозвучали в четверг во время прений в суде Ленинского района Минска.

Кто такой Артем Мосейчук?

Первое упоминание о человеке с таким именем датировано еще 2012 годом. Артем Мосейчук был избран лидером ОО «БРСМ» БНТУ. Кроме того, был начальником Штаба трудовых дел, который курировал молодежные стройотряды. Принял участие в республиканском субботнике в 2013 году. Чем закончилась деятельность в БРСМ и закончил ли он вуз, доподлинно не известно. Интернет-пользователи выдают противоречивую информацию. Получить комментарии у представителей Мосейчука оперативно не удалось.

Впрочем, большую известность уроженец Пинска обрел в 2015—2016 годах, являясь одним из участников (по версии силовиков — руководителем) белорусской ветки компании Kairos Technologies, которая занималась привлечением денежных средств населения.

Молодой человек проводил презентации, семинары и акции с приемами, где убеждал пришедших в легальности деятельности компании.

Артем Мосейчук на страницах в соцсетях позиционировал себя успешным бизнесменом: на фото были дорогостоящие часы и телефоны, автомобиль «Мерседес», путешествия и рассветы из окна с видом на Немигу.

Такая жизнь Мосейчука закончилась осенью 2016 года, когда его задержали силовики.

Какие претензии у силовиков?

Изначально деятельность молодого человека отслеживали сотрудники управления ДФР Комитета госконтроля. После его задержания дело передали в УСК по Минску. Столичные следователи установили обстоятельства функционирования «финансовой пирамиды» на территории Беларуси.

По выводам следствия, 25-летний мужчина в период с января 2015 по сентябрь 2016 года руководил белорусской ячейкой Kairos Technologies и привлекал новых «вкладчиков». Люди предоставляли часть жесткого диска в аренду и оплачивали вступительный взнос — от 125 до 2777 долларов. После этого вкладчики получали ежемесячно доход якобы за хранение зашифрованной информации крупных корпоративных клиентов. При этом выплаты производились за счет новых «инвесторов» компании.

Оплачиваемая аренда части жесткого диска являлась основой «легенды», согласно которой деятельность компании осуществлялась исключительно в IT-сфере. При этом по надежности, скорости доступа и цене предлагаемая услуга не могла конкурировать с аналогичными продуктами крупных компаний.

Ветка структуры Артема Мосейчука насчитывала 108 вкладчиков, суммарный доход составил свыше 326 тысяч рублей.

Его действия были квалифицированы по ч. 3 ст. 233 (Незаконная предпринимательская деятельность, сопряженная с привлечением денежных средств, с получением дохода в особо крупном размере, совершенная организованной группой) и ч. 3 ст. 209 (Мошенничество) Уголовного кодекса Беларуси.

«Прекрасно понимал, что „Кайрос“ является финансовой пирамидой»

Суд начал рассматривать данное дело в феврале. Было допрошено много свидетелей. Артем Мосейчук свою вину не признал в полном объеме.

Во время прений прокурор сказал, что данное дело «непростое и объемное». Но все же попытался лаконично изложить свои доводы. По его мнению, Мосейчук в конце 2014 года негативно оценивал перспективы Kairos Technologies, но, тем не менее, приобрел один из пакетов программы KairosPlanet, оплатил взнос и съездил на семинар в Дубай. «[Обвиняемый] прекрасно понимал, что „Кайрос“ является финансовой пирамидой, не осуществляет ту деятельность, которая заявлена, и вместе с тем согласился быть в команде и осуществлять действия, направленные на развитие компании», — констатировал гособвинитель.

Артем Мосейчук, позиционировавший себя руководителем компании Kairos Technologies в Беларуси, не сообщал пользователям о том, что «Кайрос» является финансовой пирамидой, получил доход в особо крупном размере — 326 тыс. рублей.

Эксперты констатировали, что установленное программное оборудование на компьютерах пользователей KairosPlanet не выполняло заявленных функций.

У «руководителя были проблемы с выполнением взятых обязательств».

На основании полученной информации в ходе предварительного расследования и судебных заседаний прокурор запросил для Мосейчука 6 лет колонии усиленного режима с конфискацией имущества, а также лишением права в течение 5 лет заниматься предпринимательской деятельностью.

«Принуждали к самооговору, угрожали временем пребывания в СИЗО»

Адвокаты считают, что достаточных доказательств виновности Артема Мосейчука не имеется. Поэтому молодой человек подлежит оправданию из-за отсутствия в его действиях состава преступления.

По мнению защиты, предъявленным обвинением Мосейчуку следствие вышло за пределы своей компетенции, предусмотренной УК. А именно дана оценка деятельности компании за пределами Беларуси. Kairos Technologies зарегистрирована в Великобритании. В обвинении использованы термины «финансовая пирамида», не содержащиеся в уголовном законе.

В Беларуси уголовная ответственность за создание финансовых пирамид введена в 2015 году. Данное уголовное дело является первым, направленным УСК по Минску в суд с таким квалифицирующим признаком, говорится в сообщении СК.

Артему Мосейчуку вменили в вину деятельность Kairos Technologies на всей территории Беларуси, при этом «он не был должностным лицом компании и не обладал полномочиями на представление ее интересов». Мосейчук являлся лишь «одним из 109 участников» проекта KairosPlanet в Беларуси. Они «проводили семинары, рекламировали программу в соцсетях и активно привлекали новых членов».

По мнению адвокатов, их клиент «ознакомился с регистрацией компании, ее деятельностью в ИТ-сфере, знал, что компания работает в 67 странах, участвует в благотворительных проектах и поддерживает гоночные команды, имеет массу положительных отзывов». Полученная информация не дала Мосейчуку «повода сомневаться в законной деятельности компании», считает защита.

Артем Мосейчук стал участником программы KairosPlanet как физическое лицо на основании договора аренды, где были прописаны все права «арендатора» и «арендодателя». Выплата денежных средств происходила не за счет привлечения средств нового «арендодателя».

Все 109 участников программы, в том числе и фигуранты уголовного дела, также заключали договоры аренды. Адвокаты сказали, что в ходе судебных заседаний ряд участников сообщили, что их деятельность была идентичной деятельности Мосейчука, они отрицали «какое-либо руководство» со стороны уроженца Пинска. «Все участники были равны и могли сами достигать различных статусов, предусмотренных маркетинговой программой компании. Статуса Мосейчука мог достичь любой участник программы», — отмечают адвокаты.

Несмотря на схожесть деятельности, преследование других фигурантов было прекращено из-за отсутствия в их действиях состава преступления, отметила защита.

Адвокаты считают, что обвинение инкриминировало Мосейчуку получение денежных сумм, к которым он не имеет никакого отношения. В частности, имеется в виду вся сумма вовлеченных в программу KairosPlanet денежных средств, включая «перечисленные деньги на расчетный счет УДФР по Минску и Минской области и возвращенные участникам программы».

Защита утверждает, что в ходе предварительного расследования «на допрашиваемых оказывалось психологическое давление, искажались их показания». Данные обстоятельства подтвердили свидетели во время судебного заседания, которые сообщили о давлении и угрозах в их адрес. Сотрудники УДФР пытались склонить Мосейчука «к самооговору, угрожая временем пребывания в СИЗО до суда, ухудшением условий в СИЗО».

Защита попросила суд учесть тот факт, что Артем Мосейчук, как и другие участники программы KairosPlanet, не получил того дохода, который был обещан, что свидетельствует о его «рядовой роли в компании». Защита обратила внимание на то, что «Кайрос» до сих пор продолжает свою деятельность, не признана банкротом.

Артем Мосейчук в 2016 году привлек к участию в KairosPlanet свою мать, которая для этих целей взяла кредит в банке. Это, по мнению адвокатов, является «доказательством высочайшего убеждения Мосейчука в легальной деятельности компании и ее доходности».

Что касается совершения преступления в составе организованной группы, то любое объединение людей по интересам можно рассматривать как некую организованную группу, считает защита. Гособвинитель указал «на стабильный состав участников группы, в которой Мосейчук исполнял главенствующую роль». «Собрались люди и поехали на рыбалку — организованная группа. Участвуют граждане в [какой-то] программе — группа. Надо исходить из того, с какой целью они объединяются, что при этом понимают и какую цель преследуют. Мосейчук ничем не отличается, как указали допрошенные свидетели, от них самих в плане участия в программе „Кайрос“. Поэтому сложно понять, как в организованной группе оказались свидетели, которые почему-то остались свидетелями, что есть неустановленные лица, роль которых непонятна», — сказал один из адвокатов.

Защита обратила внимание на тот факт, что раньше Артему Мосейчуку инкриминировалась деятельность без регистрации, а теперь — без лицензии [на привлечение денежных средств населения]. Нацбанк сообщил, что для участия в программе KairosPlanet никакой лицензии не требовалось. Мосейчук был зарегистрирован как ИП, который консультировал малый и средний бизнес. По мнению обвинения, ему следовало зарегистрироваться «в установленном законом порядке». Например, создать юрлицо или представительство «Кайрос» в Беларуси. Kairos Technologies зарегистрирована в Великобритании, а непосредственные кураторы Мосейчука работали в Украине.

«Силовики совершенно не понимают, что делают»

Артем Мосейчук, который находится за решеткой уже 19 месяцев, во время заседания назвал себя «обычным пользователем проекта компании «Кайрос». В своем последнем слове он призвал суд объективно разобраться в деле. Он настаивает на своей «полной и безоговорочной невиновности».

Мосейчук напомнил, что последние годы в Беларуси проходят под лозунгами по декриминализации и либерализации законов о предпринимательской деятельности.

— Президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко постоянно твердит руководителям ведомств, что не нужно оценивать их работу по количеству посаженных коммерсантов и предпринимателей, — сказал Мосейчук. — Был издан декрет № 7 о развитии предпринимательства. Но некоторые сотрудники ДФР и СК саботируют выполнение данного документа и продолжают сажать в тюрьму виновных и невиновных предпринимателей. Во время нахождения под стражей в СИЗО я последовательно доказывал свою невиновность. Но меня отказывались слушать и продолжали давить, чтобы я оговорил себя. Лишь придя в суд, я поверил, что смогу рассчитывать на непредвзятое отношение к своему делу. Несмотря на то, что процент оправдательных приговоров в Беларуси очень-очень низок, признание меня невиновным — это признание несостоятельными сотрудников ДФР и СК, которые вели предварительное следствие по моему делу.

По его словам, «хотя Александр Григорьевич Лукашенко постоянно говорит, что экономика превыше всего и правительство должно обеспечить приток инвестиций», «силовики совершенно не понимают, что делают». «Каждый отобранный у предпринимателя доллар сегодня — это недополученные 100 долларов в экономику завтра», — сказал он.

Мосейчук утверждает, что после заключения его под стражу Беларусь покинули 15 интернет-предпринимателей в возрасте 20−30 лет, которые «не хотели бояться и постоянно оглядываться». «Достойные парни» и «лучшие молодые коммерсанты» улетели поднимать экономику других стран.

Артем Мосейчук попросил суд «не о снисхождении, а полном оправдании».

Приговор по данному делу суд озвучит 10 мая.