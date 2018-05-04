Анонсированное возвращение Софии Ротару на большую сцену, судя по всему, не состоится.

Певица обещала подумать над юбилейным туром, посвященным 70-летию. Скоро звезде 71, но на гастроли она не собирается. Концертный директор звезды Сергей Лавров уверил нас, что легендарная артистка зарабатывает неплохо и без больших туров. Sobesednik.ru выяснил детали.

«Сын просит Софию заглянуть в паспорт!»

– Пока София Михайловна продолжает работать в разных городах России и Прибалтики на корпоративах, – рассказывает Лавров. – В мае у нее запланировано несколько концертов в Германии. 19 мая у Софии Михайловны пройдет выступление в рамках «Ярмарки земляков». Сольных концертов по России действительно пока не планируется. Хотя София Михайловна находится в потрясающей форме – и концертной, и физической. Все, кто видит ее без грима, поверить не могут, что ей столько лет. Даже сын Руслан ей периодически говорит: «Мама, ты когда в последний раз в паспорт заглядывала?»

По словам Сергея Лаврова, без сольных концертов Ротару не скучает. На сегодняшний день София Михайловна неплохо зарабатывает на корпоративах. Несмотря на непростую финансовую ситуацию, олигархи по-прежнему готовы платить Софии Михайловне большие деньги, чтобы она выступила у них на торжестве.

– Заказников у певицы меньше не стало! – продолжает Сергей. – Мы никогда не хвастались, что у нас по 20 корпоративов в месяц. Но пять-шесть, иногда десять закрытых выступлений в месяц есть. Плюс София Михайловна участвует в разных фестивалях. За две-три песни организаторы готовы заплатить достойно. Минимум 25–30 тысяч евро за две-три песни.