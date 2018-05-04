В Беларуси физлица смогут обращаться в любую налоговую инспекцию, а не только по месту жительства, как сейчас. «Это так называемый экстерриториальный принцип обслуживания плательщиков», — рассказала БЕЛТА заместитель министра по налогам и сборам Элла Селицкая. Эти нововведения предусмотрены изменениями в Налоговый кодекс, выработкой которых занимается специальная межведомственная группа. Представитель МНС и участник рабочей группы рассказали, какие налоговые изменения ожидать белорусам в ближайшее время.

— Пока он (экстерриториальный принцип обслуживания плательщиков. — Прим. ред.) вводится только для физических лиц, поскольку иные плательщики — организации и индивидуальные предприниматели — активно используют электронное взаимодействие с налоговыми органами. Сегодня более 80% субъектов хозяйствования обращаются в налоговые органы в электронном виде, — рассказала Элла Селицкая. — А у физических лиц еще не у всех имеется такая возможность либо сказывается ментальность белорусов — схожу, а там мне все разъяснят. Экстерриториальный принцип означает, что любое физическое лицо, для того чтобы подать налоговую декларацию по подоходному налогу, декларацию о доходах и имуществе, уведомление о начале деятельности по заявительному принципу либо обратиться за выполнением любой административной процедуры, например, получить справку о расчетах с бюджетом, сможет обратиться в любой налоговый орган, а не только налоговый орган по месту жительства. Пока на данном этапе такой возможности нет.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Беларуси могут пересмотреть ставки НДС и подоходного налога. Уравнять ставки НДС и установить единую, общую, ставку предлагается на уровне 16−18%, отмечали в МНС.

— По мнению Минского столичного союза предпринимателей и работодателей, инициировавшего такое предложение, применение унифицированной ставки НДС создаст равные условия для плательщиков указанного налога. Вместе с тем со стороны Белорусского союза налогоплательщиков было внесено встречное предложение — снизить льготную 10%-ную ставку НДС, применяемую плательщиками в установленном законодательством порядке, и установить по примеру Франции пониженную ставку НДС в размере 5,5−7% для отдельных видов товаров, работ и услуг, — поясняли в МНС.

На межведомственной рабочей группе ранее решили рассмотреть оба предлагаемых варианта. «С целью дополнительного изучения вопросов принято решение провести ряд вариантных расчетов для определения эффекта, который может иметь упразднение пониженной ставки и установление единой ставки НДС на уровнях 20%, 18%, 16%, а также влияния такого шага на индекс потребительских цен», — уточняли в МНС.

— Напряженная работа, которая сейчас идет над текстом Налогового кодекса направлена, прежде всего на то, чтобы сделать его более рациональным, понятным и удобным для применения, — отметил участник специальной межведомственной рабочей группы, заместитель директора по финансам открытого акционерного общества «Пуховичский КХП» Леонид Фридкин. — Это не означает, что в готовящейся редакции документа появятся какие-то кардинальные изменения. Конечно, с одной стороны, бизнес хочет быстрого и радикального смягчения налогового климата. С другой стороны, за отпущенное время сделать это не реально. Поэтому здесь непосредственное участие в работе группы принимают исключительно реалисты, которые понимают, что все резкие и масштабные движения должны быть очень тщательно просчитаны. Времени на это, к сожалению, не отпущено. Соответственно, если какие-то изменения в администрировании налогов, составе льгот, порядке определения налоговой базы или в их элементах будут сделаны, то они не будут носить революционного характера. Сегодня можно надеяться только на то, что Налоговый кодекс в новой редакции учтет все те нормы или, по крайней часть норм, которые существуют в других нормативных актах и касаются налогообложения. Если удастся их свести, то это уже облегчит работу бухгалтеров и понимание Налогового кодекса.

По словам Леонида Фридкина, у многих участников рабочей группы есть задумки радикального характера по изменению налоговых ставок, изменению режимов налогообложения, применению тех или иных налоговых льгот. Эти предложения аккумулируются. «Но это, скорее, задел на будущее, чем возможности, которые появятся уже в следующем году с принятием нового Налогового кодекса», — сказал Леонид Фридкин.

Кроме того, в Налоговом кодексе прописаны положения, которые обеспечивают индексацию платежей в бюджет, если они уплачены не своевременно — это пени, уточнила Элла Селицкая.

— По действующему законодательству пеня начисляется с момента неисполнения налогового обязательства и до тех пор, пока деньги не поступили в бюджет. Бизнес инициировал предложения по совершенствованию начисления пеней. МНС проанализировало практику начисления, взыскания и согласилось с предложением, что излишнее административное бремя с плательщиков нужно убрать. Например, налоговый орган не проверял бизнес 5 или 10 лет, затем приходит на проверку и видит, что 10 лет назад не были уплачены налоги — и за этот весь период начисляется пеня. Зачастую суммы пеней намного больше, чем непосредственно налог, который нужно заплатить, — пояснила представитель МНС.

По ее словам, иногда такие ситуации могут привести к банкротству предприятия. Либо плательщики обращаются в межведомственную комиссию за освобождением от уплаты пеней, в результате суммы все равно не поступают в бюджет.

— Поэтому в проекте общей части Налогового кодекса предусмотрели, что размер пени не должен превышать сумму доначисленного налога (сбора). Еще один острый вопрос, который поднимается бизнесом, — это приостановление операций, когда арестовываются счета плательщика при неисполнении налоговых обязательств. Например, не исполнены налоговые обязательства на незначительную сумму, а приостанавливаются все расходные операции. Чтобы эти негативные моменты исключить, выработан совершенно новый подход, в первую очередь к добросовестным плательщикам, которые допускают такие нарушения редко, в исключительных случаях. Суть предложения в том, что по результатам проверки операции по счетам приостанавливаться не будут, если плательщик предоставит документ, гарантирующий исполнение обязательств.

Этим документом, по словам Эллы Селицкой, может быть договор, заключенный между налоговой и плательщиком о залоге имущества, либо договор плательщика с третьим лицом, который поручается за него уплатить налог, либо банковская гарантия.

— На период их действия у плательщика как раз есть возможность обжаловать решение по акту проверки и доначисленные суммы либо поднакопить деньги, найти ресурсы, чтобы рассчитаться. На наш взгляд, такой механизм будет более справедливым. Еще идет процесс обсуждения, может, какие-то нюансы будут уточнены. Описанный выше механизм касается блокировки счетов по результатам проверки. Если мы ведем речь о текущей задолженности, например, субъект 22-го числа не заплатил налоги, то в сегодняшних реалиях мы должны ему приостановить операции уже с 23-го числа. Обсуждая эти вопросы с бизнесом, тоже видим, что не всегда этот механизм хорошо срабатывает, — сказала Элла Селицкая.

Поэтому по текущей задолженности предлагается такое новшество: если накануне нарушения плательщик в течение 6 месяцев своевременно исполнял свои налоговые обязательства, то такое приостановление операций будет происходить не ранее чем через 10 дней после наступления срока уплаты, поясняет представитель МНС.

— За эти 10 дней он может рассчитаться с бюджетом, и не нужно будет приостанавливать его деятельность. Если же последние полгода он платил налоги не 22-го числа, а погашал задолженность до первого числа месяца, следующего за отчетным, то тогда срок приостановления операций будет не ранее чем через 5 дней после наступления срока уплаты.

По словам Эллы Селицкой, уже подготовлен проект общей части Налогового кодекса в новой редакции. «Нужно начинать с общих принципов и подходов в налогообложении. Они легли в основу подготовленного законопроекта. Наряду с принципами всеобщности, равенства и справедливости налогообложения это принцип презумпции добросовестности налогоплательщика. Он означает, что пока налоговый орган не докажет документально, что плательщик совершил налоговое правонарушение, плательщик будет считаться добросовестным. Это основополагающий принцип, который сегодня закреплен в декрете № 7, направленном на развитие предпринимательской деятельности, раскрепощение деловой инициативы в нашей стране», — уточнила Элла Селицкая.

Следующий шаг — это налоговые правоотношения, которые должны гарантировать добросовестным плательщикам добровольное исполнение своих налоговых обязательств в полном объеме без излишнего административного давления со стороны налоговиков, уточнила Элла Селицкая.

— Еще один важный принцип налогообложения — это принцип стабильности налогового законодательства. Если установили правила игры, то в течение моратория на корректировку налогового законодательства их просто напросто нельзя менять. Плательщик должен планировать свои бизнес-процессы и выстраивать работу с учетом сформированного законодательства. Не менее важен принцип гласности налогового законодательства. Как только принят новый закон о налогообложении, он должен быть опубликован. Плательщики должны иметь возможность ознакомиться с этим законодательством, при необходимости получить соответствующие разъяснения от уполномоченных органов, чтобы потом следовать ему на практике, — рассказала Элла Селицкая.

По ее словам, в Беларуси также могут быть пересмотрены налоговые льготы и механизм их предоставления.