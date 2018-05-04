Данное решение Шведской академии связано с разгоревшимся сексуальным скандалом.

В центре конфликта — фотограф Жан-Клод Арно, которого сразу несколько женщин обвинили в сексуальной агрессии и домогательствах. После выдвинутых в его адрес обвинений шесть членов Академии покинули свой пост, включая его самого и главу организации — Сару Даниус. В ответ на массовый исход король Швеции Карл XVI Густав разрешил членам академии покидать пост по собственному желанию — ранее от «академиков» ждали готовности занимать эту позицию до конца жизни.