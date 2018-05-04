Беды России будут неизбежно влиять на белорусскую экономику.

Белорусские власти осознают, что антироссийские санкции, которые вводит Запад, могут оказать влияние и на нашу страну. На прошлой неделе тему поднял Нацбанк, который акцентировал внимание на «потенциальных рисках» для финансовой стабильности, «исходящих из текущей геополитической ситуации». К чему может привести реализация этих рисков?

Белорусские банки оказались в уязвимом положении

Широкая сеть зарубежных контрагентов белорусских банков делает финансовые организации нашей страны чувствительными к шокам, которые исходят от внешнего мира, и в частности от России.

Один из рисков может коснуться долларовых расчетов белорусских банков. Другой риск, который уже реализовался, касается привлечения иностранного капитала в банковскую систему Беларуси.

Но обо всем по порядку.

Как рассказали БелаПАН представители банковского сектора, в последние годы Соединенные Штаты Америки, усилив борьбу с отмыванием денег, полученных незаконным путем, ужесточили требования к счетам восточноевропейских банков и многие корреспондентские счета закрыли.

Следствием этого стал тот факт, что многие белорусские банки осуществляют сейчас долларовые платежи клиентов через корреспондентские счета, открытые в российских банках.

«Если в отношении России введут новые санкции, белорусские банки могут потерять возможность осуществлять долларовые платежи клиентов в пользу нерезидентов через российские банки», — пояснил БелаПАН ситуацию представитель одного из коммерческих банков.

На этот риск белорусские банки вынуждены были обратить внимание после того как в апреле стала нарастать напряженность в отношениях между Россией и США.

Напомним, 6 апреля Вашингтон ввел новые санкции в отношении Москвы, что вызвало серьезную волатильность российского рубля. Также в апреле в базе документов Конгресса США появился законопроект о введении новых санкций в отношении российских банков.

Как будут в будущем развиваться отношения между Россией и США, сегодня не может предсказать никто, поэтому белорусские банки, имеющие корреспондентские счета в российских банка, рассматривают разные сценарии.

«Если российские банки окажутся под санкциями, придется выстраивать корреспондентские отношения с европейскими банками и проводить долларовые расчеты через них. Но стоимость долларовых расчетов для белорусских клиентов в этом случае существенно вырастет», — предполагает собеседник БелаПАН в банковских кругах.

Следует отметить, что ряд санкций в отношении российских банков с госкапиталом уже действуют несколько лет. Так, с августа 2014 года европейским инвесторам запрещено покупать еврооблигации некоторых российских банков.

Эти санкции Евросоюза вводились в связи с крымскими событиями, постоянно пролонгируются и продолжают действовать в отношении российских банков, «дочки» которых работают в Беларуси.

«Европейцы говорят, что рады дать нам денег на финансирование малого и среднего бизнеса в Беларуси, но Брюссель не разрешает. Понятно, что тут дело в политике», — рассказывает член правления одного из белорусских банков с российским капиталом, материнская структура которого остается под санкциями.

В общем, влияние антироссийских санкций на Беларусь — это не какая-то гипотетическая, а уже существующая проблема, размер которой будет напрямую зависеть от будущих отношений между Россией и Западом.

Беды России коснутся и Беларуси

На расширенном заседании правления Нацбанка, состоявшемся на прошлой неделе, поднималась также тема будущей инфляции, и регулятор признал, что от событий в России будет зависеть динамика цен на потребительском рынке Беларуси.

К слову, на нынешний год власти поставили цель удержать рост потребительских цен в пределах 6%, однако уже по итогам первого квартала инфляция составила 2,5%.

«Ослабление российского рубля вследствие санкций означает, что аналогичные процессы будут происходить и с курсом белорусского рубля. В этом случае ускорение инфляции в нашей стране будет неизбежным следствием событий на валютном рынке», — отмечает старший научный сотрудник Белорусского экономического исследовательско-образовательного центра (BEROC) Дмитрий Крук.

События апреля, когда США ввели очередной пакет антироссийских санкций, привели к росту курса доллара как в России, так и в Беларуси. За предыдущий месяц курс доллара в Беларуси вырос на 2,6%.

«Прямое влияние валютного рынка России на нашу страну обусловлено структурой валютной корзины Беларуси. Пока почти половина внешней торговли нашей страны будет завязана на Россию, мы никак не избавимся от влияния курса российского рубля на валютный рынок Беларуси», — подчеркивает старший аналитик форекс-брокера «Альпари» Вадим Иосуб.

Учитывая непредсказуемость развития событий на российском рынке, продолжает эксперт, белорусам можно рекомендовать уменьшить долю российских рублей на валютных счетах.

«В целом, конечно, уйти от влияния антироссийских санкций белорусской экономике очень сложно. До тех пор, пока Беларусь не диверсифицирует свой экспорт, наша страна будет разделять все беды России, связанные с ее экономическими трудностями», — резюмировал Вадим Иосуб.