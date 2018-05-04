Владимир Зиновский
Владимир Зиновский

В четверг в правительстве озвучили неожиданные инициативы.

Министр экономики Владимир Зиновский сообщил, что его ведомство разрабатывает план… по индустриализации страны. По словам чиновника, к каждому из 118 районов будут привязаны инвестиционные проекты (всего их якобы 1 740). Нужно это для достижения цифры в $ 100 млрд ВВП.

Как это вяжется с тем, что мир давно перешел к постиндустриальной экономике, чему примером служит Парк высоких технологий, 62-летний чиновник не объяснил.

Тем временем премьер-министр Андрей Кобяков пригрозил директорам предприятий увольнением за неэффективное использование господдержки. Почему до этого момента этого не делалось, он говорить не стал.

АРТЫКУЛЫ ПА ТЭМЕБОЛЬШ АД АЎТАРА

НАПІСАЦЬ АДКАЗ

Калі ласка, дабаўце ваш каментар!
Калі ласка, увядзіце ваша імя

девять − четыре =