По мнению экспертов, в ближайшее время Беларусь вряд ли станет по отношению к криптовалютам каким-то финансовым раем, как, к примеру, Сингапур или Швейцария.

С момента вступления в силу Декрета «О развитии цифровой экономики» прошло чуть больше месяца.

Напомним, основные положения декрета связаны с тем, что для компаний-резидентов ПВТ документом предусмотрены новые возможности и льготы.

Кроме того, ряд норм Декрета №8 касается развития криптобизнеса. В частности, документ внедрил в правовое поле блокчейн, ICO, смарт-контракты и другие технологии. А у граждан и юридических лиц появилась возможность майнить, покупать и обменивать криптовалюту.

Банки подходят с осторожностью

Нужно отметить, что после принятия декрета о развитии цифровой экономики в ПВТ отметили рекордный рост желающих вступить в Парк высоких технологий. Так, за первый квартал текущего года число компаний-резидентов парка увеличилось на четверть.

«Основное, что дал декрет, это льготы, – отметил в комментарии «Ежедневнику» управляющий адвокатского бюро «Лев, Шерстнев и партнеры» юрист Борис Лев. – Преференции дают серьезную финансовую экономию. Все это дает будущему стартапу, резиденту ПВТ, быстрее расти, чем аналогичным компаниям в другой юрисдикции».

Однако и та часть декрета, которая касается криптовалют, заслуживает особого внимания. Ряд экспертов именно легализацию сделок в криптовалютах, а отнюдь не расширение и продление льгот ПВТ, считают основным в Декрете №8.

Между тем, Нацбанк с осторожностью подходит к данной части декрета и таким же образом предлагает относиться и банкам к операциям с криптооператорами.

Ключевые проблемы, которые могут возникнуть, и с чем борется Нацбанк, это легализация доходов, полученных преступных путем.

Основная мысль, высказанная банкирами в узком кругу на круглом столе «Возможности применения декрета №8» еще до вступления декрета в силу, по словам Бориса Льва, была такой: это что-то новое, с этим предстоит работать, но как, пока непонятно.

«Нацбанк издал ряд документов, в том числе по операциям с криптовалютой, суть которых в том, что необходимо относиться к операциям с криптовалютой, как к операциям с высоким финансовым риском», – рассказал юрист. – Соответственно процедура комплайнс-контроля (проверки на соответствие) по поводу пропуска либо непропуска таких операций будет очень требовательная».

«А если это означает высокий риск, то банки могут требовать большое количество документов, чтобы понять весь смысл и суть этой операции. То есть пока Беларусь не станет по отношению к криптовалютам каким-то финансовым раем, как Сингапур или Швейцария», – добавил эсперт.

Станет ли интересна Беларусь серьезным игрокам?

Нужно также отметить, что данным декретом власти Беларуси как бы дали посыл иностранным компаниям и предпринимателям, что к нам можно и нужно приезжать.

Но станет ли на самом деле им интересна наша страна?

По словам Бориса Льва, серьезные игроки из-за рубежа будут сейчас присматриваться, как поведет себя регулятор через какое-то время. При этом он отметил, что определенный спрос со стороны иностранцев уже есть.

«Крупные игроки будут наблюдать за тем, по какому пути пойдет правоприменительная практика. Поскольку издан ряд документов и нормативных актов, но как они будут применяться? – задается вопросом юрист. – Заявки поступают, и у нас периодически спрашивают: есть ли такая операция, можно ли ее провести. Серьезные игроки ждут, когда появятся прецеденты по каким-то операциям».

«Сегодня, например, в Японии закрываются крупные криптобиржи, которые начинают уходить в другие юрисдикции, но они не рассматривают Беларусь, как место для регистрации, хотя правовая возможность есть. Они рассматривают Мальту, Гибралтар, но не нас. И вот здесь Беларусь начинает конкурировать своим законодательством, но, к сожалению, пока проигрывает», – отметил эксперт.

Борис Лев обратил внимание на то, что законодательные акты как раз современны и своевременны, и они могут конкурировать, а вот правоприменительная практика – нет.

«В целом, как заработает документ, будет понятно, я думаю, через полгода. Декрет, на мой взгляд, хороший, главное его не ограничивать», – резюмировал юрист.